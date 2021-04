Nový token kryptomeny ELONGATE prisľúbil celkom 1 000 000 USD rôznych charitatívnym organizáciám

V sérii týždenných živých prenosov nazývaných charitatívne večierky s úzkou komunitou investorov spoločnosť Elongate darovala peňažné prostriedky charitatívnym organizáciám Children International, Action Against Hunger a The Ocean Cleanup. 4. apríla spoločnosť Children International prijala prvý dar vo výške 75 000 dolárov, čo bola suma, ktorá sa na poslednej charitatívnej párty spoločnosti Elongate 18. apríla zvýšila na 325 000 dolárov. Spoločnosti Action Against Hunger a The Ocean Cleanup dostali od komunity Elongate celkovo 250 000 dolárov. Ďalší prísľub bol vyhradený spoločnosti Big Green, ktorá sa v súlade s tohtoročnými oslavami Dňa Zeme pripojí k programu Elongate počas priameho prenosu. Big Green je nezisková organizácia, ktorú založili Kimbal Musk a Hugo Matheson a ktorej cieľom je vytvárať zdravé miesta, kde sa deti môžu učiť a rásť.