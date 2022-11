Nový výskum ukázal, že v celosvetovom rybárskom sektore ročne zomrie viac ako 100 000 ľudí

Nezákonný rybolov, nadmerný rybolov a zmena klímy prispievajú k vysokej úmrtnosti v jednej z najnebezpečnejších profesií na svete

WASHINGTON, 3. novembra 2022 /PRNewswire/ -- Podľa novej štúdie dôjde každý rok k viac ako 100 000 úmrtiam súvisiacim s rybolovom. Podľa výskumu nadácie FISH Safety Foundation (FSF), ktorý si objednali The Pew Charitable Trusts, každý deň zomrie takmer 300 rybárov – čo je oveľa vyšší odhad ako uvádzajú všetky predchádzajúce hodnotenia.

Značný počet úmrtí neúmerne postihuje rybárov s nízkymi príjmami – vrátane detí nútených pracovať – a je spôsobený najmä nebezpečnými pracovnými podmienkami a nebezpečnými plavidlami.

FSF identifikovala niekoľko faktorov zodpovedných za úmrtnosť rybárov vrátane chudoby, geopolitických konfliktov, nadmerného rybolovu, nezákonného, nenahláseného a neregulovaného (NNN) rybolovu a zmeny klímy. NNN rybolov je významným faktorom najmä vzhľadom na celosvetovo rastúci dopyt po rybích bielkovinách. Priemyselní nelegálni prevádzkovatelia znižujú náklady a ignorujú bezpečnostné pravidlá, pričom prispievajú k nadmernému využívaniu vysoko ziskových úlovkov. To následne vedie k tzv. „NNN rybolovu z donútenia", pri ktorom sú drobní remeselní rybári nútení porušovať pravidlá alebo sa zúčastňovať na neregulovaných a nebezpečných činnostiach, pretože je čoraz ťažšie nájsť ryby. Tieto podmienky zhoršuje zmena klímy a meniace sa rozloženie populácií rýb.

„Hoci rybolov môže byť vo svojej podstate rizikový, krutá realita je taká, že mnohým z týchto úmrtí sa dalo a dá predísť. Vzhľadom na to, že 3 miliardy ľudí sú závislé od morských plodov a očakáva sa, že dopyt po nich bude narastať, sú naliehavo potrebné prísnejšie politiky na zabezpečenie bezpečnosti rybárov vrátane tých, ktoré sa zaoberajú skutočnými príčinami týchto úmrtí," povedal Peter Horn, riaditeľ projektu Pew International Fisheries, ktorý sa zameriava na ukončenie a prevenciu nezákonného rybolovu.

Eric Holliday, výkonný riaditeľ FSF, povedal: „Všeobecne sa špekuluje, že odhady úmrtnosti rybárov sú podhodnotené a skrývajú nebezpečenstvo rybolovu. Naša analýza je prvá svojho druhu a presvedčivo dokazuje, že nedostatočná transparentnosť v rybárskom priemysle ohrozuje životy tým, že zahmlieva úplný obraz o tom, čo sa deje na plavidlách alebo v loviskách, čo vládam sťažuje stanovenie účinných politík na zlepšenie bezpečnosti. Aj keď možno nikdy nebudeme schopní určiť presný počet úmrtí rybárov, malo by to slúžiť ako varovný signál pre vlády, že v záujme záchrany životov je potrebné urýchlene konať – na základe lepšieho oznamovania a zdieľania údajov o úmrtnosti."

Preskúmaním verejne dostupných údajov a ich porovnaním s investigatívnou žurnalistikou a spravodajskými článkami, sociálnymi médiami a súkromnou komunikáciou s vládnymi úradníkmi a ďalšími osobami sa autorom štúdie podarilo poskytnúť doteraz najúplnejší obraz o počte úmrtí súvisiacich s rybolovom na celom svete.

Aj napriek všetkým týmto dostupným nástrojom však údaje stále chýbajú a ich celkový počet je takmer nemožné vyčísliť. Nedostatočné a nepresné údaje sťažujú rozhodovacím orgánom realizáciu potrebných politických zmien, ktoré zaručujú bezpečnosť priemyselných rybárov a rybárov, ktorí sa živia rybolovom, na medzinárodnej, štátnej a miestnej úrovni.

Na základe výsledkov štúdie Pew vyzýva na prijatie opatrení vo viacerých oblastiach. Na vnútroštátnej úrovni je potrebné urobiť viac pre zavedenie bezpečnostných opatrení pre rybárov a riešiť kľúčové faktory. Vzhľadom na neúmerne vysokú úmrtnosť v komunitách s nízkymi príjmami je naliehavo potrebná finančná podpora a budovanie kapacít. Lepšie získavanie údajov, transparentnosť a zdieľanie informácií na medzinárodnej úrovni pomôžu riadiacim orgánom lepšie pochopiť problémy, ktorým rybári čelia, presnejšie kvantifikovať dodatočné riziká, ktoré predstavuje NNN rybolov, a prijať politiky na posilnenie bezpečnostných opatrení pre plavidlá.

K dispozícii sú aj existujúce regulačné rámce, ktoré sú určené na zastavenie nezákonného rybolovu a ochranu rybárov. Konkrétne by krajiny mali ratifikovať a realizovať Dohodu z Kapského mesta, ktorú prijala Medzinárodná námorná organizácia v roku 2012 a ktorá stanovuje bezpečnostné normy pre konštrukciu a dizajn rybárskych plavidiel; realizovať Dohodu OSN pre výživu a poľnohospodárstvo o opatreniach prístavných štátov, ktorej cieľom je zabrániť tomu, aby sa nelegálne ulovené ryby dostali do dodávateľského reťazca morských plodov; a pokračovať v realizácii Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybolovu C188 z roku 2007, ktorý stanovuje normy pre životné podmienky na palube plavidiel na mori. Členské štáty regionálnych organizácií pre riadenie rybolovu by tiež mali stanoviť jasné politiky, ktoré posilnia úsilie v boji proti NNN rybolovu a nadmernému rybolovu.

„Našťastie je k dispozícii viacero nástrojov, ktoré môžu pomôcť zastaviť priemyselný NNN rybolov a nadmerný rybolov a zlepšiť bezpečnosť v jednej z najnebezpečnejších profesií na svete," dodal Horn. „Aj keď neriešia všetky problémy, jasne preukazujú zámer riešiť tento problém. Medzinárodné orgány musia tiež uprednostniť počítanie týchto úmrtí. Len s jasnejším obrazom o dianí na vode môžu štátni predstavitelia vedieť, kedy a kde je potrebné prijať prísnejšie opatrenia. Táto štúdia by mala byť jasnou výzvou pre medzinárodné orgány, národné vlády a manažérov rybolovu na celom svete, aby sa zodpovedne postavili k riešeniu svojej časti problému. Rybári by už nemali umierať bez povšimnutia a vlády už nemôžu ignorovať závažné ľudské nespravodlivosti a nerovnosti vyplývajúce z nedostatočných opatrení v oblasti NNN rybolovu, nadmerného rybolovu a zmeny klímy."

