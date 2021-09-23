Новые часы Casio EDIFICE в сотрудничестве с Honda Racing

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CASIO COMPUTER CO., LTD

Sep 23, 2021, 21:00 ET

Casio представляет новинку в серии хронографов EDIFICE, созданную в сотрудничестве с Honda Racing

Наружное кольцо циферблата с оригинальной краской Championship White

ТОКИО, 24 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Casio Computer Co., Ltd. объявила о запуске модели ECB-S100HR Honda Racing Championship White Edition в серии умных хронографов EDIFICE. Новинка полностью отражает концепцию бренда «Скорость и интеллект».

Honda Racing — международное направление деятельности компании Honda Motor Co., Ltd. (далее — Honda) в области автогонок. Сотрудничество брендов Honda Racing и EDIFICE, оба из которых родом из Японии, началось в 2018 году с их общей приверженности использованию технологий для достижения глобальных целей.

ECB-S100HR
ECB-S100HR
ECB-S100HR / Outer ring of dial finished with authentic Championship White paint
ECB-S100HR / Outer ring of dial finished with authentic Championship White paint
Additional nylon band / Honda RA271: The first F1TM car by a Japanese automaker, racing for the Honda team in 1964.
Additional nylon band / Honda RA271: The first F1TM car by a Japanese automaker, racing for the Honda team in 1964.
ECB-S100HR ECB-S100HR / Outer ring of dial finished with authentic Championship White paint Additional nylon band / Honda RA271: The first F1TM car by a Japanese automaker, racing for the Honda team in 1964.

Модель ECB-S100HR отдает должное истории и достижениям Honda в гонках F1, черпая вдохновение в дизайне автомобиля Honda RA271. Еще в 1964 году RA271 стал первым автомобилем японского производителя, который принял участие в гонке F1™. В дизайне автомобиля белый цвет кузова сочетался с красным восходящим солнцем. Данный цвет кузова получил название Championship White и стал символом гоночного духа Honda. Внешнее кольцо циферблата модели ECB-S100HR окрашено настоящей краской Championship White, а внутренний циферблат и кнопки выделены красным цветом. По периметру стекла вытеснен узор, напоминающий клетчатый флаг как дань уважения множеству побед команды Honda в автогонках. Ремешок из натуральной кожи выполнен в двух цветах: его внешняя сторона белого цвета, а внутренняя — красного.

Часы ECB-S100HR удобно носить благодаря их тонкому корпусу средних размеров. Модель содержит множество полезных функций, включая систему питания Tough Solar, которая эффективно преобразует энергию света в электроэнергию для функционирования часов, а также возможность подключения по Bluetooth® и светодиодную подсветку высокой яркости. Часы легко подключить к смартфону с помощью специального приложения для автоматической настройки времени и выбора часового пояса из более чем 300 опций. У модели ECB-S100HR есть функция фиксации времени и места на карте в приложении простым нажатием кнопки на часах, что позволяет составить хронологическую историю локаций. Индикатор в виде циферблата в положении «9 часов» ведет обратный отсчет времени до звонка будильника или заданного момента длительностью от 30 минут.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1631785/ECB_S100HR.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1631585/ECB_S100HR_Outer_ring_dial_finished_authentic_Championship_White_paint.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1631781/Additional_nylon_band_Honda_RA271_The_F1TM_car_a_Japanese.jpg

 

 

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD

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