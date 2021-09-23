Новые часы Casio EDIFICE в сотрудничестве с Honda Racing

Модель ECB-S100HR отдает должное истории и достижениям Honda в гонках F1™, черпая вдохновение в дизайне автомобиля Honda RA271. Еще в 1964 году RA271 стал первым автомобилем японского производителя, который принял участие в гонке F1™. В дизайне автомобиля белый цвет кузова сочетался с красным восходящим солнцем. Данный цвет кузова получил название Championship White и стал символом гоночного духа Honda. Внешнее кольцо циферблата модели ECB-S100HR окрашено настоящей краской Championship White, а внутренний циферблат и кнопки выделены красным цветом. По периметру стекла вытеснен узор, напоминающий клетчатый флаг как дань уважения множеству побед команды Honda в автогонках. Ремешок из натуральной кожи выполнен в двух цветах: его внешняя сторона белого цвета, а внутренняя — красного.

Часы ECB-S100HR удобно носить благодаря их тонкому корпусу средних размеров. Модель содержит множество полезных функций, включая систему питания Tough Solar, которая эффективно преобразует энергию света в электроэнергию для функционирования часов, а также возможность подключения по Bluetooth® и светодиодную подсветку высокой яркости. Часы легко подключить к смартфону с помощью специального приложения для автоматической настройки времени и выбора часового пояса из более чем 300 опций. У модели ECB-S100HR есть функция фиксации времени и места на карте в приложении простым нажатием кнопки на часах, что позволяет составить хронологическую историю локаций. Индикатор в виде циферблата в положении «9 часов» ведет обратный отсчет времени до звонка будильника или заданного момента длительностью от 30 минут.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1631785/ECB_S100HR.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1631585/ECB_S100HR_Outer_ring_dial_finished_authentic_Championship_White_paint.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1631781/Additional_nylon_band_Honda_RA271_The_F1TM_car_a_Japanese.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD