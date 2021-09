Společnost Casio vydává model EDIFICE ve spolupráci se závodní značkou Honda Racing s motivem „Championship White"

Vnější prstenec ciferníku s povrchovou úpravou autentickou bílou barvou Championship White

TOKIO, 24. září 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Casio Computer Co., Ltd. dnes oznámila uvedení modelu ECB-S100HR Honda Racing Championship White Edition, nejnovějšího výsledku spolupráce se závodní značkou Honda Racing z řady vysoce výkonných kovových chronografů EDIFICE, která vychází z konceptu značky „Speed and Intelligence", tedy rychlost a inteligence.