Now, el primer neobanco digital de la banca en México

Now, el neobanco de INVEX, combina lo mejor de los bancos y de las fintechs.

INVEX Banco busca alcanzar a más de 1 millón de clientes.

Es el primer neobanco 100% digital que nace a partir del estilo de vida de los usuarios, ofreciéndoles una experiencia diferente para lograr su bienestar financiero.

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- INVEX Banco, con más de 30 años de experiencia, presenta Now, el primer neobanco 100% digital en México, que plantea una propuesta que nace a partir del estilo de vida de sus usuarios.

Now, brinda lo mejor de la banca y de las fintechs y ofrece una experiencia bancaria simple, transparente y atractiva, que le permite pagar, ahorrar y tener total control de su dinero, cuidando siempre el bienestar financiero de sus clientes.

Este neobanco nace con la mira puesta en un mercado de más de 11 millones de usuarios de servicios digitales que actualmente buscan accesibilidad al sistema bancario, facilidad y seguridad financiera.

Con su nueva apuesta, INVEX busca alcanzar a más de 1 millón de nuevos clientes. Actualmente, INVEX maneja una cartera superior a los 30 mil millones de pesos, además de ubicarse como el sexto emisor de tarjetas de crédito en México de acuerdo con el último reporte de la CONDUSEF.

"El cliente Now encontrará una opción diferente, que se adapta a su estilo de vida. En menos de 6 minutos podrá llevarse un banco en su teléfono, sin papeleos ni filas. Así mismo, será el cliente quien decida cómo interactuar con Now, ya sea de forma digital, o directamente hablando con una persona que estará llista para atenderlo.", apuntó Luis Pineda, Director General de Now Banco.

"Somos pioneros en el negocio de tarjetas con atención 100% digital en Mexico, sin sucursales; y ahora lanzamos Now, el primer neobanco en México 100% digital y con los mejores estándares de seguridad para los clientes", comentó Jean Marc Mercier, Director General de INVEX Banco.

Como parte de su oferta de valor inicial de lanzamiento, Now cuenta con: 1) Tarjeta de débito digital y física sin costo ni saldos mínimos, con la aceptación mundial de Mastercard 2) Transferencias y depósitos mediante la "carretera" de SPEI, así como la opción para depositar y recibir fondos a nivel nacional en la red de cajeros bancarios, así como cientos de supermercados y tiendas de conveniencia 3) Pago de servicios, consulta de saldos y pago de facturas de servicios de los principales proveedores de luz, telefonía, internet y cable, entre otros; 4) Wallet, acceso a una cartera digital, con funciones de servicio y seguridad y 5) Una robusta plataforma de seguridad, con los máximos estándares de protección financiera, tecnológica, de datos personales y de identificación, que exigen la regulación bancaria y los protocolos internacionales.

Las funciones del neobanco Now pueden gestionarse desde el celular de manera fácil y rápida se encuentran disponibles en las tiendas de aplicaciones App Store y Google Play. Las instrucciones de la descarga se pueden consultar en www.now.bank.

Acerca de INVEX

INVEX es una institución con más de 31 años en el sector financiero del país, de acuerdo con su reporte del 2T de 2022 cuenta con una cartera de crédito de más de $30 mil mdp y una custodia de $442 mil mdp, además de tener presencia en todo el país, el valor de capitalización de INVEX Controladora es de $12 mil mdp. Cuenta con más de 2,000 empleados y tiene presencia en todo el país a través de 8 centros financieros y la asesoría de 58 banqueros especializados

