Nowe osiągnięcie - GWM HAVAL H6 uzyskał pięć gwiazdek w testach zderzeniowych ANCAP

Carla Hoorweg, dyrektor generalna ANCAP, powiedziała: „Wyprodukowany przez GWM HAVAL SUV jest pierwszym od kilku lat modelem tego typu pojazdu wprowadzonym na rynek australijski. Wprowadzenie na rynek pojazdu, który w testach ANCAP przeprowadzonych w oparciu o najnowsze protokoły bezpieczeństwa na rok 2022 uzyskał pięć gwiazdek, potwierdza, że marka spełnia najnowsze normy bezpieczeństwa ANCAP oraz oczekiwania klientów w zakresie bezpieczeństwa".

Jak pokazują wyniki testów, HAVAL H6 uzyskał ocenę dobrą pod względem ochrony dorosłego pasażera. Pojazd uzyskał najwyższą liczbę punktów przyznawaną tego typu pojazdom w testach odporności na uderzenie boczne, ukośne, ochrony przed urazami kręgów szyjnych, a także możliwości przeżycia i ewakuacji z pojazdu. Ponadto, aby uzyskać wysoką, przekraczającą 70% wytrzymałość nadwozia pojazdu, w modelu tym zastosowano wszechkierunkową poduszkę powietrzną skutecznie chroniącą pasażerów siedzących z przodu i z tyłu pojazdu przed urazami powstałymi podczas zderzenia.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo podróżujących dzieci, systemy bezpieczeństwa pojazdu oceniono jako doskonałe. Pojazdowi przyznano maksymalną liczbę punktów w teście dynamicznym (odporność na uderzenie boczne), a to dzięki obniżeniu systemu kotwiczenia ISOFix oraz górnego paska mocującego fotelik na tylnym siedzeniu, które wzmocniło połączenie między siedziskiem dla dziecka a nadwoziem pojazdu, tym samym gwarantując dzieciom większe bezpieczeństwo.

HAVAL H6 wyróżnia się również pod względem wyników testów efektywności systemów wspomagania bezpieczeństwa. System AEB (Car-to-Car) pozwala pojazdowi na uniknięcie i ograniczenie skutków zderzeń. System wspomagania hamowania na skrzyżowaniu, AEB junction Assist, zapewnia kierowcy najwyższy poziom ochrony, umożliwiając autonomiczne hamowanie zapobiegające zderzeniu z nadjeżdżającymi pojazdami.

Pojazd świetnie spisał się również w teście bezpieczeństwa niechronionych użytkowników. Zderzak zaprojektowano tak, aby pochłaniał dużą część energii powstającej podczas zderzenia, co prowadzi do zmniejszenia siły uderzenia oraz, na tyle na ile to możliwe, pomaga uniknąć pieszym poważnych urazów kończyn dolnych. System AEB natychmiast wykrywa obecność pieszych i rowerzystów i odpowiednio reaguje.

„Dla GWM HAVAL, jest to bez wątpienia imponujące osiągnięcie" – powiedziała Carla Hoorweg. Doskonały wynik w testach ANCAP potwierdza, że marka HAVAL jest marką bezpieczną. Użytkownicy kilku innych modeli wprowadzonych na rynek australijski, nowozelandzki, chilijski i egipski, również mogą czuć się bezpieczni.

W świetle tak doskonałych wyników testów ANCAP, jakie uzyskał model HAVAL H6, HAVAL będzie nadal traktować kwestie bezpieczeństwa priorytetowo i koncentrować się na doskonaleniu bezpieczeństwa modeli HAVAL, dzięki czemu ich użytkownicy z każdego zakątka świata będą mogli cieszyć się doświadczeniami z jazdy pojazdami o wyższej jakości.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1774536/A_New_Achievement__GWM_HAVAL_H6_Awarded_ANCAP_5_Star_Safety_Rating.jpg

SOURCE GWM