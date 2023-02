NowVertical anuncia conclusão de acordo para a aquisição do Grupo IN

Acordo permitirá reforçar a presença da companhia canadense na América Latina, especialmente em países como Brasil, Chile e México

SÃO PAULO, 7 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A NowVertical Group Inc., empresa de software e soluções de Inteligência Vertical (VI – de Vertical Intelligence, em inglês), anuncia a aquisição do Grupo IN. O acordo permitirá reforçar a presença da companhia na América Latina, especialmente em países como Brasil, Chile e México. Concluído no final de janeiro de 2023, o negócio envolve todas as marcas e soluções do Grupo IN, composto por quatro empresas atuantes do mercado de Analytics (IN, A10, INGov e Academia IN), consolidando a oferta de inovação e a expansão global da empresa.

"A aquisição do Grupo IN representa uma expansão significativa em nossa presença no mercado LATAM, com novas operações no Brasil, Chile e México", diz Daren Trousdell, Presidente e CEO da NOW. "Já havíamos estabelecido uma presença significativa na América Latina com a aquisição da CoreBI no início de 2022. Hoje, com nossa 12ª aquisição, estamos adicionando um dos principais provedores de soluções e consultoria de dados da região com uma equipe altamente experiente de mais de 175 pessoas. Vemos um futuro excepcional e crescimento acelerado para a NOW em um dos maiores e mais empolgantes mercados de dados e Analytics."

Fundado em 2004, o Grupo IN é uma empresa consolidada no ramo de inteligência de dados e análises avançadas do mercado latino-americano. Com um portfólio de soluções abrangente e inovador, a companhia ajuda organizações a tomarem decisões inteligentes, traduzindo dados em informações compreensíveis e que aceleram ações concretas e automação de processos chaves em diversos segmentos do mercado. O Grupo IN apoia clientes na construção de uma jornada de dados sólida e democrática e, ao longo de sua história, já ajudou mais de 900 clientes incluindo algumas das organizações governamentais e comerciais mais proeminentes da América Latina, expandindo a tomada de decisão por meio de dados para além das áreas de tecnologia. Com operações no Brasil, Chile e México, a companhia trabalha com marcas de renome mundial em várias verticais como; Grupo Fleury, Leroy Merlin, Unimed Seguros, Grendene S.A., Dia Brasil, Tim, Scania, Walmart e muitos outros.

Além disso, o Grupo IN também possui desenvolvimento e implementação de Integração de Dados, análises visuais e insights automatizados com soluções tecnológicas avançadas que resultam em transformação e automação personalizada de processos agregando retorno de investimento e ganho de tempo estratégicos para clientes do setor público e privado.

Com destaque no setor Público, se tornou uma empresa especializada com uma estrutura dedicada para atender projetos em governo, apoiando amplamente o desenvolvimento junto à diferentes Órgãos e suas equipes, ganhou repercussão social nas mídias com os painéis de combate ao coronavírus, monitoramento de hospitais inteligentes e feminicídio, dentre os clientes desse segmento estão o Sebrae Nacional, Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), Polícia Civil, Senado Federal e INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

"Estamos empolgados em unir forças com a NOW Vertical para acelerar nosso crescimento no mercado Data Driven e Analytics", diz Roberto Guerra, Presidente do Grupo IN no Brasil. "Com este acordo, poderemos expandir nossa presença, levando nossas soluções a novas regiões e ampliar e agregar valor aos nossos colaboradores, parceiros e clientes. Temos a confiança de que este passo representará um novo marco para levar inovações, talentos e diferenciais ainda mais longe. A parceria com a NOW é uma nova página para nossa grande história."

Sobre o NowVertical Group Inc.

A NowVertical Group Inc. é uma empresa de soluções em software de Inteligência Vertical (VI – de Vertical Intelligence, em inglês) que cresce organicamente e por meio de aquisições. As soluções de VI da NOW são organizadas por setor vertical e construídas sobre um conjunto fundamental de tecnologias de dados que fundem, protegem e mobilizam dados de maneira transformadora e compatível. O conjunto de produtos NOW permite a criação de soluções de VI( Vertical Intelligence) de alto valor que são de natureza preditiva e impulsionam a automação específica para cada indústria vertical de alto valor. Para obter mais informações sobre a empresa, visite www.nowvertical.com.

Sobre o Grupo IN

O Grupo IN atua em projetos de Integração de Dados, Business Intelligence, Visual Analytics e Data Discovery em organizações de diversos segmentos e portes. Composto pelas marcas IN, A10, INGov e Academia IN, o Grupo atua no Brasil desde 2004. Primeira Master Reseller da Qlik no Brasil, é uma das mais premiadas distribuidoras do mundo e mantém sua equipe permanentemente treinada e capacitada nas tecnologias mais inovadoras do segmento de dados. Atualmente, o Grupo possui mais de 900 clientes atendidos. Mais informações em: www.in1.com.br/grupo

FONTE NowVertical Group; Grupo IN

SOURCE NowVertical Group; Grupo IN