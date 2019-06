NPCC Abu Dhabi celebra conclusão de uma das maiores plataformas de petróleo offshore do mundo para a ADNOC

Isso faz parte de um contrato de EPC adjudicado pela ADNOC à NPCC, em consórcio com a TechnipFMC, para um grande complexo offshore no importante campo de Umm Lulu. O peso total do supercomplexo é de mais de 102.648 MT. A ULGTP será uma parte essencial da infraestrutura do campo de Umm Lulu.

Sua Alteza o Xeique Hazza disse que esse novo marco nos setores de fabricação e energia é um modelo para a indústria nacional, acrescentando que a visão da liderança dos EAU e os esforços comprometidos dos talentos dos Emirados são a forca propulsora dessa realização extraordinária.

O ministro de Estado e presidente-executivo do Grupo ADNOC, Sua Excelência Sultan Al Jaber, disse: "A conclusão desse ativo de infraestrutura essencial representa outro marco significativo para a ADNOC, conforme aumentamos a capacidade de produção de petróleo para quatro milhões de barris por dia até o final de 2020, cumprindo nossa estratégia de crescimento inteligente e atendendo a crescente demanda global por energia".

O presidente do conselho da NPCC, Sua Excelência Dr. Mohamed Rashed Al Hameli, disse: "Nossos desenvolvimentos tecnológicos e transformação digital trouxe um salto qualitativo para o setor de fabricação dos EAU. Essa realização irá nos estabelecer como uma parceira preferida para os principais protagonistas do setor de energia globalmente".

O presidente-executivo da NPCC, engenheiro Ahmed Al Dhaheri, disse: "Abu Dhabi já é uma grande exportadora de serviços de EPC e estamos orgulhosos de ser os embaixadores dessa mudança transformadora. Temos uma perspectiva robusta e estamos confiantes de que, com nossa equipe de profissionais qualificados, vamos impulsionar uma nova era de crescimento".

Anteriormente, a NPCC havia encomendado oito plataformas para o Pacote 1 de Umm Lulu. As duas fases marcam um investimento de mais de US$ 2,5 bilhões. O contrato inclui a colocação de mais de 2.555 km de cabos e 150 km de oleoduto pela NPCC.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/929602/NPCC_Abu_Dhabi.jpg

Para obter mais informações:

Rawan AlHosban

ASDA'A BCW

+9714-4507-600

rawan.alhosban@bcw-global.com

FONTE National Petroleum Construction Company (NPCC)

SOURCE National Petroleum Construction Company (NPCC)