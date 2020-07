NPCI lanza el servicio UPI AutoPay para el pago recurrente

- Los clientes ya pueden establecer la orden electrónica en la plataforma UPI para realizar pagos recurrentes de hasta 2.000 Rs; para una cantidad superior a 2.000 Rs. los clientes tienen que ejecutar cada orden con un PIN UPI.

- Los clientes ya pueden activar la orden electrónica recurrente utilizando cualquier aplicación UPI para pagos recurrentes, como facturas móviles, facturas de electricidad, pagos EMI, suscripciones de ocio/OTT, seguros, fondos mutuos y pagos de préstamos, realizando pagos de tránsito/metro, entre otros.

- El servicio ofrecerá a millones de usuarios UPI comodidad, seguridad al tiempo que se podrán hacer pagos recurrentes.

MUMBAI, India, 23 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Mumbai National Payment Corporation of India (NPCI) dijo que ha lanzado la funcionalidad de UPI AutoPay para pagos recurrentes. Con este nuevo servicio lanzado dentro de UPI 2.0, los clientes ya pueden habilitar la orden electrónica recurrente utilizando cualquier aplicación UPI para pagos recurrentes, como facturas móviles, facturas de electricidad, pagos EMI, suscripciones de ocio/OTT, seguros, fondos mutuos y pagos de préstamos, realizando pagos de tránsito/metro entre otros de hasta 2.000 Rs. Si la cantidad supera los 2.000 Rs., los clientes tienen que ejecutar cada orden con el PIN UPI.

Cualquier aplicación UPI también tendría una sección de 'Orden', a través de la cual los clientes pueden crear, aprobar, modificar, pausar y revocar la orden de débito automático. La sección de orden permitirá a los clientes ver sus órdenes pasadas para su referencia y registros. Los usuarios de UPI pueden crear una orden electrónica a través del ID UPO, escáner QR o Intento. El patrón para la orden de débito automática ha sido creado teniendo en cuenta los gastos de los clientes en pagos recurrentes. Las órdenes pueden establecerse para una sola vez o diarias, semanales, quincenales, mensuales, bimensuales, semianuales y anuales.

Tanto los usuarios individuales como los comerciantes pueden beneficiarse de esta tremenda característica, ya que las órdenes se generan instantáneamente y los pagos se deducen automáticamente en la fecha autorizada. Los clientes tienen que autenticar su cuenta a través del PIN UPI para un solo pago y los posteriores pagos mensuales se cargarían automáticamente.

Algunos de los bancos, comerciantes y agregadores que han pasado a operar con UPI AutoPay son Axis Bank, Bank of Baroda, HDFC Bank, HSBC Bank, ICICI Bank, IDFC Bank, IndusInd Bank, Paytm Payments Bank, AutoPe-Delhi Metro, AutoPe-Dish TV, CAMS Pay, Furlenco, Growfitter, Policy Bazaar, Testbook.com, The Hindu, Times Prime, Paytm, PayU, RazorPay, entre otros. Jio Payments Bank, State Bank of India y YES Bank pronto estarán operando con UPI AutoPay.

Nandan Nilekani presidente y cofundador de Infosys Limited, dijo: "UPI, que es el destino de una sola parada para gastos diarios de los clientes, actúa como médula espinal de la India digital. Introducir UPI AutoPay en UPI es una prueba de la continua innovación en el espacio de pagos digitales. Esto fue también una de las recomendaciones claves del Comité RBI de Profundización de Pagos Digitales, que presidí. Es un momento de orgullo para el ecosistema para ver características como UPI AutoPay, que está dirigido a la tecnología que requiere una intervención humana mínima".

Rajnish Kumar, presidente de SBI, dijo: "Estamos encantados de ver el lanzamiento del servicio UPI AutoPay en este evento momentáneo. Creemos que este servicio único permitiría a los clientes racionalizar sus pagos de facturas recurrentes y ayudarles a librarse de pagar esas facturas manualmente. Es un placer ver que tanto los bancos como el ecosistema de pagos digitales trabajan juntos colectivamente ofreciendo la máxima comodidad a los clientes. Confiamos que los próximos años ofrecerían varias soluciones de pagos digitales innovadoras manteniendo en mente la facilidad, comodidad y seguridad de los pagos para el cliente".

Dilip Asbe, director general y consejero delegado de NPCI, dijo: "El lanzamiento de UPI AutoPay es un paso adelante en el trayecto de la India hacia la digitalización. Hemos estado viendo muchos cambios en la manera que los clientes realizan pagos recurrentes en los últimos años. La oferta UPI AutoPay ofrecería a millones de usuarios de UPI comodidad y seguridad mientras realizan pagos recurrentes. Creemos que este servicio no solo beneficiará a los clientes, sino también a los comerciantes con una experiencia de pagos recurrentes totalmente nueva. También esperamos alcanzar nuevos hitos expandiendo la presencia de UPI especialmente en el espacio del pago P2M".

Con RBI animando continuamente a los clientes a adoptar los pagos digitales, las ofertas como el lanzamiento de UPI AutoPay atraerían a clientes a UPI y verían un nuevo campo de los pagos digitales. El UPI 2.0 ofrece características como el servicio de descubierto, orden de una sola vez, factura en la bandeja de entrada e intención de firma & QR y remesas del extranjero entre otras, a los clientes.

