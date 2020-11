NPL und Cambridge Quantum Computing (CQC) arbeiten im Quantencomputing zusammen

NPL unterstützt Cambridge Quantum Computing bei der Beschleunigung von Forschung und Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung seiner neuartigen Quanten-Photonen-Produkte

Inkubation und Zusammenarbeit mit wegweisenden Unternehmen trägt zur Innovation im britischen Quantensektor bei

LONDON, 24. November 2020 /PRNewswire/ -- Wissenschaftler des National Physical Laboratory (NPL) arbeiten mit Cambridge Quantum Computing (CQC) zusammen, um Forschung und Entwicklung zu beschleunigen und die Kommerzialisierung und Optimierung ihrer Quantentechnologien, wie IronBridge™, zu unterstützen sowie bei der Charakterisierung photonischer Komponenten zu helfen. Dazu gehört auch die Metrologie der neu entstehenden optischen Steckverbinder mit extrem niedrigem Verlust, um beispielsweise die hohen Anforderungen der IEK zur Verbesserung der Effizienz von quantenoptischen Netzwerken zu erfüllen.

IronBridge™ von CQC ist ein photonisches Quantengerät, das gebaut wurde, um hochgradige Entropie für Post-Quanten-Verschlüsselungsalgorithmen, Cache-Entropie-Generierung für IoT-Geräte, Schlüsselgenerierung für Zertifikate, Quanten-Wasserzeichen und viele andere Anwendungsfälle in den Gebieten Cybersicherheit, Wissenschaft, Technik, Finanzwesen und Gaming durch die Nutzung von verifizierbarer Quantenzufälligkeit zu liefern.

Das NPL ist das nationale Metrologieinstitut Großbritanniens. Zu ihm gehört das Quantenmetrologie-Institut, das die Spitzenforschung im Bereich der Quantenwissenschaft und Metrologie am NPL vereint. Es stellt der Wissenschaft und der Industrie seine Expertise und seine Einrichtungen bereit, um neue Quantenforschung und -technologien zu testen, zu validieren und schließlich zu kommerzialisieren.

Durch diese Zusammenarbeit erhält CQC Zugang zu den Experten und Einrichtungen von Weltklasse des NPL. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie Partnerschaften die Innovationstätigkeit in Großbritannien fördern können. Die Unterstützung von High-Tech-Firmen wie CQC in einem frühen Stadium der Entwicklung von Quantencomputern gewährleistet den maximalen Nutzen ihrer photonischen Produkte und Quantenprozesse. Dadurch erhöht sich letztlich die Optimierungsfähigkeit von einer Laborumgebung zur Anwendung in der echten Welt.

Irshaad Fatadin, Principal Research Scientist im NPL meint: „Diese strategische Forschungspartnerschaft ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für eine weitere Zusammenarbeit bei der Anwendung von Quantencomputern. Mögliche Felder sind die Cybersicherheit, Medikamentenentwicklung, KI, Modellierung, Verkehr, Netzwerkoptimierung und Klimawandel, um nur einige zu nennen. Ich bin zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit eine nachhaltige Wirkung haben wird. CQC befindet sich derzeit in einer entscheidenden Phase bei der Entwicklung von Quantencomputern und -geräten. Mithilfe der weltweit führenden Metrologie von NPL wird CQC den größtmöglichen Nutzen aus seinen neuartigen photonischen Produkten ziehen können. Das wird britische Quantenprodukte auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig machen."

Ilyas Khan, CEO von CQC, sagt: „Das NPL wird weltweit anerkannt als Kompetenzzentrum für Spitzentechnologien, und die Tatsache, dass wir bei diesem hochinnovativen Quantencomputerprojekt zusammenarbeiten können, zeigt, dass wir weit gekommen sind. Abgesehen von seiner wissenschaftlichen Kompetenz und Glaubwürdigkeit bringt das NPL das erforderliche Metrologie-Know-how mit, um Technologien für das Zeitalter des Quantencomputers zu entwickeln. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Fortschritte und insbesondere auf die Entwicklung zertifizierbarer Quantenentropie für den Einsatz in kritischen Cyber-Sicherheitsbereichen sowie auf die Entwicklung von Inputs für Monte-Carlo-Simulationen."

Informationen zum NPL

Das NPL (National Physical Laboratory) ist das nationale Metrologie-Institut in Großbritannien. Es stellt die Messkapazitäten bereit, die den Wohlstand und die Lebensqualität Großbritanniens gewährleisten.

Von neuen Antibiotika zur Bekämpfung von Resistenzen und wirksameren Krebsbehandlungen bis hin zu sicherer Quantenkommunikation und superschneller 5G - technologische Fortschritte müssen auf dem Fundament zuverlässiger Messungen aufbauen, um erfolgreich zu sein. Aufbauend auf mehr als einem Jahrhundert von Know-how, bieten unsere Wissenschaftler, Techniker und Technologen diese Grundlage. Wir retten Leben, schützen die Umwelt und ermöglichen es den Bürgern, sich sicher und geborgen zu fühlen, und unterstützen den internationalen Handel und die gewerbliche Innovation. Als nationales Labor ist unsere Beratung immer unparteiisch und unabhängig, d.h. Verbraucher, Investoren, Politiker und Unternehmer können sich stets auf unsere Arbeit verlassen.

Die NPL hat ihren Sitz in Teddington im Südwesten von London, und beschäftigt über 600 Wissenschaftler. Das NPL hat ebenfalls regionale Stützpunkte in ganz Großbritannien, unter anderem an der University of Surrey, der University of Strathclyde, der University of Cambridge und dem 3M Buckley Innovation Centre der University of Huddersfield.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.npl.co.uk .

Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/NPL

Folgen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/npldigital

Folgen Sie uns auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/national-physical-laboratory

Informationen zu Cambridge Quantum Computing

CQC wurde 2014 gegründet und wird von einigen der weltweit führenden Quantum-Computing-Unternehmen unterstützt. CQC ist ein weltweit führender Anbieter von Quantensoftware und Quantenalgorithmen, dank denen die Kunden die sich rasant weiterentwickelnde Quantencomputerhardware optimal nutzen können. Weitere Informationen zu CQC finden Sie auf http://www.cambridgequantum.com .

Related Links

http://www.npl.co.uk/



SOURCE National Physical Laboratory (NPL)