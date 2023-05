nShift: 55 % lar være å handle hvis det finnes for få leveringsalternativer

Kunder som handler på nettet, forventer reelle valgmuligheter når det gjelder hvordan og når varene skal leveres

LONDON, 5. mai 2023 /PRNewswire/ -- nShift, den verdensledende aktøren innen leveringshåndtering, gjør nettbutikker og andre butikker oppmerksom på at det er viktig å tilby flere leveringsalternativer – og vise dem tydelig frem.

Hvordan pakken leveres, er en avgjørende del av handleopplevelsen. Rundt 55 prosent svarer at de har latt være å gjennomføre et kjøp fordi leveringen var for dyr eller ville ha tatt for lang tid[1].

Kundene får stadig høyere krav til hvilke leveringsalternativer som er tilgjengelige:

56 % forventer alternativer for levering samme dag [2]

88 % av kundene er mer tilbøyelige til å handle i en nettbutikk eller annen butikk som tilbyr gratis frakt [3]

54 % er villige til å godta lengre leveringstid hvis det gjør leveringen mer miljøvennlig[4]

I den nye veiledningen« Vekst gjennom leveringsopplevelser » (på engelsk) tar nShift for seg hvordan forhandlere kan holde kundene fornøyde gjennom hele veksten. Ifølge veiledningen må nettbutikker og andre butikker tilby følgende:

Effektivitet og fleksibilitet – automatisering av bestillings- og utskriftsprosessen kan forbedre effektiviteten betydelig. Bedrifter kan spare tid og penger ved å opprette dokumentasjon så snart en bestilling er fullført, og identifisere den optimale transportløsningen for hver bestilling.

En rekke muligheter – når en bedrift vokser, er det viktig at den er i stand til å tilby flere forskjellige leveringsalternativer. Butikkene burde bruke en programvare for leveringshåndtering som knytter dem til et stort og ferdig oppsatt transportørbibliotek. I tillegg må de kunne vise leveringsalternativene på nettsidene sine.

Sean Sherwin-Smith, produktdirektør for etterkjøp i nShift sier: «Veksten til en nettforhandler er i stor grad avhengig av dens evne til å møte kundenes økende forventninger. Dette krever større fleksibilitet og effektivitet, særlig for mindre bedrifter som ikke har den nødvendige tiden og ressursene.

Enten det er snakk om flere leverings- og returmuligheter, automatisering av bestillings- og utskriftsprosessen, eller tilgang til et større utvalg av transportører, er det viktig at de kan regne med en partner som har forbindelsene og teknologien, og som kan støtte dem mens de vokser.»

nShifts integrerte portefølje av bedriftsrettede løsninger setter nettbutikker og andre butikker i stand til å levere enestående leveringsopplevelser fra start til slutt – fra bestilling til eventuell retur:

Checkout – en løsning som er helintegrert med nettbutikkene og tilbyr en rekke leveringsalternativer, samtidig som den bidrar til at en større prosentandel av kjøpene blir gjennomført

Ship – bedriftsrettet programvare for leveringshåndtering som sørger for komplekse etikettutskrifter og løser utfordringer med transportbestilling gjennom et nettverk med mer enn tusen transportører

Track – en banebrytende etterkjøpsopplevelse som bidrar til merkevarebygging og kundelojalitet

Returns – en kundevennlig returløsning som bidrar til å konvertere 30 prosent av returene til bytter, ved at prosessen blir enklere for kundene.

Last ned veiledningen «Vekst gjennom leveringsopplevelser» (på engelsk) her .

Om nshift

nShift er en verdensledende leverandør av skyløsninger for leveringsadministrasjon. Selskapet legger til rette for effektiv levering og retursending av nesten én milliard forsendelser årlig, i 190 land. nShifts programvare brukes over hele verden, innenfor netthandel, detaljhandel, produksjon og tredjepartslogistikk. Selskapet har hovedkontor i London og Oslo. Det har over 500 ansatte fordelt på kontorer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannia, Polen, Nederland, Belgia og Romania.

