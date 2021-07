NSO Group responde às mais recentes alegações forjadas de histórias falsas

TEL AVIV, Israel, 21 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Em relação à publicação de alegações falsas feitas por um consórcio de veículos de comunicação, um porta-voz do NSO Group disse:

"A lista não é uma lista de alvos ou alvos potenciais do Pegasus.

Os números da lista não estão de forma alguma relacionados ao NSO Group.

Qualquer alegação de que um nome da lista esteja necessariamente relacionado a um alvo ou alvo potencial do Pegasus é equivocada e falsa."

Sobre o NSO Group

O NSO Group é um desenvolvedor líder de tecnologia que fornece soluções de software para governos e autoridades policiais para investigar e prevenir atos terroristas, combater o crime e aumentar a segurança pública. Os produtos da NSO foram utilizados com sucesso para:

Evitar o terrorismo, incluindo violência à mão armada, carros-bomba e homens-bomba em terminais de transporte, parques públicos, mercados, locais de shows, arenas esportivas e outras áreas públicas

Combater a exploração infantil, o tráfico sexual e de drogas e operações de lavagem de dinheiro

Encontrar e resgatar crianças sequestradas

Ajudar equipes de busca e resgate de emergência (SAR) a localizar sobreviventes presos em desabamentos após desastres naturais ou falhas de construção

FONTE NSO Group

