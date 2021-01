NTC accorde à Zhaoke des droits exclusifs de licence et de distribution en Asie pour le NTC014, un médicament innovant contre la conjonctivite bactérienne

MILAN, Italie et HONG KONG, 14 janvier 2021 /PRNewswire/ -- NTC, une société pharmaceutique internationale axée sur la R&D et basée en Italie, et Zhaoke (Hong Kong) Ophthalmology Pharmaceuticals Limited, qui dispose d'une plateforme ophtalmique entièrement intégrée et d'une solide base en soins oculaires, ont annoncé aujourd'hui leur accord de licence et de droits de distribution exclusifs du NTC014, une combinaison fixe innovante d'un antibiotique quinolone et d'un AINS en collyre. Zhaoke commercialisera le NTC014 en République populaire de Chine, à Hong Kong, à Macao, à Taïwan, dans les pays de l'ANASE et en Corée du Sud.

Le NTC014 vise à fournir aux médecins un traitement rationnel contre la conjonctivite bactérienne modérée et sévère, une infection oculaire courante. Le traitement réel est principalement basé sur des antibiotiques combinés/ou non avec des stéroïdes, sans fenêtre temporelle claire en matière d'administration. Le NTC014 est une solution de gouttes ophtalmiques de première classe combinant un antibiotique très efficace sur les bactéries les plus fréquemment impliquées dans les infections oculaires et un AINS contrôlant les signes et les symptômes associés à l'inflammation.

« Nous sommes fiers de nous associer à Zhaoke, une société axée sur l'innovation », a déclaré Riccardo Carbucicchio, président-directeur général de NTC. « Le NTC014 mettra à la disposition de millions de patients un traitement de niveau supérieur contre la conjonctivite bactérienne. Il cible une réponse "signes et symptômes" plus rapide comparé aux solutions disponibles sans limite d'utilisation. En outre, le NTC014 est conforme à notre mission visant à contribuer à lutter contre la résistance aux antibiotiques en utilisant moins d'antibiotiques, avec une durée de traitement plus courte. »

Le Dr Benjamin Li, Ph.D., président-directeur général de Zhaoke Ophthalmology Limited, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec NTC qui s'inscrit parfaitement dans notre mission consistant à apporter des thérapies innovantes aux patients en Chine et dans les pays asiatiques. Par ailleurs, la combinaison du NTC014 à dose fixe de NTC renforce le pipeline ophtalmologique déjà complet de Zhaoke. Nous sommes impatients de travailler avec NTC pour développer ce produit à l'attention des patients ayant besoin d'une thérapie. »

À propos de NTC

NTC est une société pharmaceutique basée à Milan, en Italie, avec des distributeurs et des partenaires dans plus de 100 pays du monde entier. Elle est engagée dans la recherche, le développement, l'enregistrement et la commercialisation de médicaments, d'appareils médicaux et de compléments alimentaires en ophtalmologie et dans d'autres domaines thérapeutiques, y compris la pédiatrie et le métabolisme gastrique. NTC fournit ses produits pharmaceutiques innovants et de haute qualité à plus de 200 partenaires. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.ntcpharma.com

À propos de Zhaoke (Hong Kong) Ophtalmology Pharmaceutical Limited

Zhaoke (Hong Kong) Ophtalmology Pharmaceutical Ltd. est une filiale en propriété exclusive de Zhaoke Ophthalmology Limited (« ZKO »), spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments ophtalmiques. Elle a mis en place une installation de développement et de production ultra moderne dans le district de Nansha, à Canton, qui soutient le développement interne et la commercialisation future de plus de 20 produits exclusifs et de médicaments génériques difficiles à fabriquer (allant de la phase pré-clinique à la phase d'enregistrement) pour les marchés chinois et asiatiques. ZKO compte parmi ses actionnaires des investisseurs institutionnels mondiaux et chinois de premier plan et des fonds d'investissement axés sur la biotechnologie, dont GIC, Hillhouse COFL et TPG Asia. En outre, le 18 décembre 2020, ZKO a soumis son formulaire de demande d'inscription à la cote au conseil principal de la Bourse de Hong Kong Limited.

