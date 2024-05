NTC assure la pérennité de son portefeuille de produits ophtalmologiques en obtenant un nouveau certificat MDR CE

MILAN, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- NTC, société pharmaceutique internationale ayant son siège en Italie, spécialisée dans l'ophtalmologie et disposant d'un portefeuille important en gynécologie et en gastro-entérologie, poursuit son parcours de certification et reçoit la cinquième approbation du certificat MDR (Medical Device Regulation), cette fois pour sa solution ophtalmique hypertonique à base de NaCl 5 % multidose.

RICCARDO CARBUCICCHIO, CEO

NTC a commencé en 2018 son programme d'activités pour mener à bien ses 32 dossiers techniques de dispositifs médicaux, représentant près de 200 UGS en Europe uniquement, de la directive européenne au règlement 2017/745 sur les dispositifs médicaux (MDR).

« Pour construire une base solide et dégager une croissance durable à l'avenir, a déclaré Riccardo Carbucicchio PDG de NTC, nous avons proactivement avancé il y a déjà un certain temps et commencé à travailler pour répondre aux exigences MDR et obtenir des renouvellements de marquage CE pour nos dispositifs médicaux, conformément à la nouvelle réglementation de l'UE, avant les dates limites. Ainsi, nous avons essayé et continuons d'essayer de sécuriser notre portefeuille et de donner une continuité à long terme aux accords en place avec nos clients, pour le bénéfice de nombreux patients dans les nombreux pays où nos produits sont commercialisés. »

Le marquage MDR vise à garantir la mise sur le marché de dispositifs médicaux efficaces et sûrs, dûment documentés, et à établir de nouvelles normes pour les essais cliniques. En outre, il fournit un cadre réglementaire qui soutient l'innovation et la compétitivité de l'industrie des dispositifs médicaux dans l'UE.

Silvia Regondi, directrice de l'exploitation de NTC, a ajouté : « Les partenariats avec nos sociétés de fabrication sous contrat et l'expertise de nos départements R&D, qualité et réglementation nous permettent de maintenir nos solutions thérapeutiques innovantes destinées à répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients en Europe et au-delà. Nous suivons très respectueusement les commentaires que nous recevons des organismes de réglementation au cours du processus d'enregistrement. »

NTC renforce ainsi sa crédibilité en fournissant des dossiers de bonne qualité, dans le contexte de cette très importante transformation de la réglementation des dispositifs médicaux en Europe.

À propos de NTC

Basée à Milan en Italie, NTC est une société pharmaceutique avec des distributeurs et des partenaires répartis dans plus de 100 pays du monde. Elle est engagée dans la recherche, le développement, l'enregistrement et la commercialisation de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires en ophtalmologie, ainsi que dans d'autres domaines thérapeutiques, notamment la pédiatrie, la gynécologie et le gastro-métabolisme. NTC offre à plus de 200 partenaires des produits pharmaceutiques standard innovants et de haute qualité. Pour plus d'informations, consultez le site www.ntcpharma.com .