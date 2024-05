NTC Ophthalmics lberica : la place des jeunes ophtalmologistes à Zahara Los Atunes

CADIZ, Espagne, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- NTC Ophthalmics Iberica, une société pharmaceutique basée à Madrid, et Medicontur, spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes IOL de haute précision, ouvrent aujourd'hui une réunion de travail spéciale dédiée aux jeunes ophtalmologistes.

Young ophthalmologists square in Zahara Los Atunes

« Une carrière en ophtalmologie peut suivre différentes voies et il est important de donner aux jeunes la possibilité de découvrir les différentes voies que peut prendre leur vie professionnelle », déclare le Dr David Antolín, directeur de l'événement et PDG de Central Ocular, un groupe de cliniques ophtalmologiques basé à Madrid, en Espagne. « Grâce à la contribution généreuse de nombreux professionnels dans le domaine de l'ophtalmologie, le cours offre un aperçu de la carrière en termes de travail, d'études et une perspective des différents parcours de carrière qui ne sont pas directement liés à la pratique, tels que la création de cabinets, le marketing, les conseils fiscaux et juridiques, entre autres. »

Pedro Zorita, directeur général de NTC en Espagne, dévoile l'objectif de l'événement : « Nous avons organisé cette réunion de travail pour contribuer à la carrière professionnelle des participants. La vocation de NTC en matière de R&D et de médecine fondée sur des données probantes s'incarne dans notre approche concrète et proactive, qui nous inspire toujours. »

La construction d'un projet personnel lié à la pratique de l'ophtalmologie est au cœur de cet événement de trois jours, du 23 au 25 mai 2024. La place comprend des sessions réunissant des ophtalmologistes ayant différentes expériences (médecine publique, médecine privée, affaires) et des orateurs non ophtalmologistes, donnant une vue d'ensemble des différentes variantes de carrière.

« L'innovation, la durabilité et les technologies de pointe doivent être les moteurs de l'avenir et des prochaines générations », indique Miguel Ángel Isabel, PDG de Medicontur en Espagne, « les entreprises opérant en ophtalmologie peuvent coopérer et jouer un rôle important dans le développement des nouvelles générations de professionnels ».

Les entreprises sont conscientes de la façon dont elles influencent certains aspects de la société : la mise en relation de l'industrie et des professionnels de la santé est cruciale dans l'intérêt de bons soins de santé et contribue au progrès médical.

À propos de NTC Ophthalmics Iberica

NTC Ophthalmics lberica est la filiale espagnole de NTC, une société pharmaceutique internationale à vocation scientifique engagée dans la recherche, le développement, l'enregistrement et la commercialisation de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires principalement dans le domaine de l'ophtalmologie, directement et par l'intermédiaire de partenaires, dans près de 100 pays à travers le monde.

Fondée en 2019, la société commercialise un portefeuille de produits convaincants avec une structure commerciale solide. NTC Ophthalmics lberica fournit un soutien pertinent aux KOL en Espagne afin qu'ils concentrent leur attention sur l'offre de la meilleure pratique de soins possible à leurs patients, en garantissant la rigueur scientifique et en personnalisant les traitements pour atteindre un niveau plus élevé de satisfaction des patients.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://ntcespana.es/

À propos de MEDICONTUR AVI

MEDICONTUR AVI a été créé avec la mission d'incorporer des produits de haute qualité et de haute innovation et des caractéristiques différenciatrices.

Le portefeuille de produits est composé de fabricants de premier ordre, présents dans plus de 80 pays dans le monde, tous conformes aux normes internationales de qualité et de contrôle les plus strictes.

Nous sommes une jeune entreprise, mais composée d'une puissante équipe d'experts hautement qualifiés ayant une expérience moyenne de 10 ans dans le secteur de l'ophtalmologie.

L'entreprise vise à répondre aux besoins des patients, avec un traitement proche et direct, de manière sûre et intégrale.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://medicontur.es/empresa/