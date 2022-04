NTRY INAUGURE UNE NOUVELLE ÈRE DU SECTEUR IMMOBILIER AVEC LE TOUT PREMIER MÉTAVERS IMMOBILIER

La plateforme NTRY puise dans la puissance des modélisations 3D très fidèles, transformant les rendus et les images fixes en véritables vitrines interactives pour les dernières offres des promoteurs, et les intégrant de manière transparente dans un miroir du monde réel pour créer un métavers orienté vers un but précis.

S'appuyant sur la technologie du cloud, la plateforme NTRY héberge actuellement des milliers d'annonces à Toronto, la capitale mondiale en termes de constructions , ainsi que les villes voisines, et vise d'autres marchés immobiliers internationaux florissants.

NTRY facilite la vie des professionnels de l'immobilier et de leurs clients. Accessible par une simple connexion sur un site Internet, il suffit d'un appareil connecté à Internet. Et cela n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Après deux ans de pandémie, le secteur de l'immobilier a adopté cette technologie immobilière pour normaliser les réunions virtuelles et accroître la transparence parmi les clients avisés, selon le rapport 2022 de PWC sur les tendances émergentes dans le secteur de l'immobilier .

« En tant qu'agent immobilier ayant vendu des milliards de dollars de biens immobiliers en quelques années à peine, j'ai remarqué que les technologies immobilières étaient une opportunité clé pour l'industrie depuis des années. Vouloir trouver la meilleure solution possible pour l'industrie, a conduit de grands esprits à travailler ensemble sans relâche pour développer et lancer NTRY aujourd'hui », a déclaré le cofondateur et agent immobilier reconnu, Julian Pucci. « NTRY accélère l'avenir de l'immobilier ».

Mais ce n'est qu'un début. NTRY fait équipe avec le célèbre animateur de télévision et agent immobilier Ryan Serhant pour présenter en avant-première son intégration des crypto-monnaies et des NFT. Rendez-vous le jeudi 21 avril à 18 heures HAE pour voir à quoi ressemble l'avenir de l'immobilier : https://youtu.be/FB9O9WR15GA

À PROPOS DE NTRY

NTRY est le premier métavers immobilier apportant des informations actualisées sur toutes les propriétés du marché immobilier mondial. Conçu en 2021 par une équipe d'entrepreneurs spécialisés dans l'urbanisme, l'immobilier, ainsi que dans le développement de logiciels et de jeux, NTRY a mis au point un outil qui bouleverse le statu quo et innove dans la manière dont les gens interagissent avec le secteur immobilier.

Contact : Murssal Akramy, NKPR, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1799065/NTRY_NTRY_USHERS_NEW_ERA_OF_REALTY_WITH_FIRST_EVER_REAL_ESTATE_M.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1799066/NTRY_NTRY_USHERS_NEW_ERA_OF_REALTY_WITH_FIRST_EVER_REAL_ESTATE_M.jpg

SOURCE NTRY