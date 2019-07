NTT DATA apresenta o futuro da aceleração digital

Os mais antigos vão se lembrar do Adam da primeira temporada, um homem alheio ao mundo moderno, no qual entrou sem nenhum aviso, depois de passar dez anos em um coma profundo causado por razões misteriosas. Agora, encontrarão um Adam completamente mudado. A inocência, a curiosidade, a visão e a pureza dele o ajudaram a se tornar o novo diretor de inovação, ou CIO, de uma gigante tecnológica fictícia.

Em um exercício narrativo eficaz, a série é estruturada em seis episódios. Cada episódio corresponde ao que na série é conhecido como Área de Foco Digital (DFA, na sigla em inglês), ou seja, os seis principais temas que, agora em 2019, são responsáveis pela aceleração digital e pela transformação das indústrias. As seis DFAs são: Automação Inteligente, Experiência do Cliente, Dados e Inteligência, Internet das Coisas, Otimização de TI e Cibersegurança. As áreas de foco estão relacionadas a outro grande recurso estrutural: o formato dual. Ao final de cada episódio, há entrevistas com especialistas nas tecnologias exibidas na ficção.

Em todos os episódios, Adam enfrenta um desafio profissional relacionado a cada uma das áreas temáticas. A série mostra um futuro com pessoas comuns, mas que convivem com robôs e inteligências artificiais avançadas de maneira incrivelmente natural. Pessoas resolvendo problemas com tecnologias que hoje parecem utópicas ou típicas de livros de ficção científica.

Juntamente com uma equipe de experts, a NTT DATA não fez suposições impossíveis, nem misturou os temas mais previsíveis da indústria. Ela reuniu os maiores especialistas, tanto na empresa como em companhias parceiras, e se questionou com responsabilidade e sinceridade: para onde estamos indo? E a resposta foi fascinante. Veja mais aqui.

