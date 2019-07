Nubank levanta US$ 400 milhões em nova rodada de investimentos liderada pela TCV

O financiamento marca a maior rodada de investimentos levantada até hoje pelo Nubank

Desde o último financiamento em 2018, a base de clientes da firma mais do que dobrou, atingindo mais de 12 milhões de pessoas no Brasil

O portfólio de produtos do Nubank evoluiu, incluindo agora empréstimos pessoais, uma conta digital com função de débito para pessoas físicas e PMEs, além dos atuais cartões de crédito e de seu programa de recompensas (Rewards)

A empresa iniciou sua expansão internacional neste ano, no México e Argentina

O Nubank continua a buscar e contratar talentos para seus quatro escritórios no mundo

SÃO PAULO, 26 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- O Nubank, líder em tecnologia financeira na América Latina, anunciou hoje que levantou US$ 400 milhões em sua rodada de investimento de Série F. A rodada foi liderada pela TCV, uma das firmas de participação acionária de maior crescimento, sediada nos EUA, e marca o primeiro investimento significativo da TCV na América Latina. Os atuais investidores, Tencent, DST Global, Sequoia Capital, Dragoneer, Ribbit e Thrive Capital, também participaram da rodada. A transação está sujeita às condições de fechamento costumeiras.

Com essa nova rodada, o Nubank já levantou $ 820 milhões em sete rodadas de investimento.

O Nubank, atualmente a sexta maior instituição financeira do Brasil por número de clientes, começou sua expansão internacional em maio deste ano. A empresa abriu escritórios no México e na Argentina e está se preparando para iniciar operações e servir clientes nos dois países nos próximos meses.

A firma também expandiu seu portfólio de produtos para além de seus produtos originais, controlados por aplicativos, de cartão de crédito e recompensas (Rewards), incluindo agora um produto de empréstimo pessoal e contas de poupança digitais para pessoas físicas, bem como para empresas de pequeno e médio porte e microempresas.

"Permanecemos firmes em nossa missão de enfrentar complexidades e devolver às pessoas o controle de suas finanças. Apesar de as mudanças tecnológicas terem sido transformadoras para a maioria dos setores no mundo, muitos clientes dos bancos continuam a pagar taxas de juros e taxas bancárias absurdas, para receber serviços financeiros sofríveis em retorno. Além disso, mais de dois bilhões de pessoas ainda não têm acesso a serviços financeiros básicos. Com esse novo investimento da TCV e de nossos atuais investidores, esperamos contribuir para mudar significativamente essa situação, por acelerar nosso crescimento no Brasil e dar suporte ao lançamento de novos mercados latino-americanos", disse o fundador e presidente-executivo do Nubank, David Vélez.

"Estamos satisfeitos com nossos acionistas e seu suporte contínuo a nossa empresa. Desde nossos primeiros dias, tivemos o privilégio de aproveitar a experiência de alguns dos investidores em tecnologia mais bem-sucedidos do mundo e essa rodada liderada pela TCV fortalece ainda mais nossa base de capital", acrescentou Vélez. "A TCV apoiou algumas das maiores disruptoras de nosso tempo, como a Netflix, a Spotify e a Zillow, com capital, orientação estratégica e expertise do setor. Esperamos manter nossa parceria com ela, conforme fazemos nossa empresa crescer".

"A TCV tem uma longa história de apoiar empresas operadas por seu fundador, que alavancam tecnologias para oferecer experiências mágicas a seus clientes", diz o sócio geral da TCV, Woody Marshall. "David Vélez e sua equipe desenvolveram um empreendimento impressionante no Nubank. Ficamos impressionados com sua posição de mercado, DNA centrado em produto e foco contínuo na experiência do consumidor. Estamos ansiosos para apoiar a expansão da empresa para novos mercados e prestar serviços adicionais a seus consumidores".

Novos produtos e internacionalização

O Nubank começou a oferecer as funções de débito e retirada de dinheiro a seus clientes de conta-poupança digital ("NuConta") no final de 2018, consolidando sua conta digital como uma alternativa completa para atender às necessidades financeiras básicas de todos os brasileiros. Hoje, mais de 8 milhões de brasileiros já são clientes da NuConta.

Depois de concluir o processo de obter sua licença como instituição financeira, a empresa lançou, no início de 2019, um produto de empréstimo pessoal, que agora está disponível a mais de 500.000 clientes. O Nubank atingiu 100% dos 5.570 municípios brasileiros em cinco anos de atividades, um marco em um país onde apenas 60% das cidades têm agências bancárias.

No segundo trimestre deste ano, a empresa também iniciou sua expansão internacional, anunciando operações no México e, em menos de dois meses depois, na Argentina. Os dois países irão ter centros de tecnologia e inovação para desenvolver soluções focadas em problemas financeiros locais.

Em seis anos de existência, o Nubank atingiu o marco de mais de 12 milhões de clientes, tornando-se a sexta maior instituição financeira do Brasil em número de clientes e o maior banco digital do mundo. Recentemente, a empresa entrou no mercado corporativo com o anúncio de uma nova conta digital para PMEs, um mercado com mais de 20 milhões de empresas no Brasil.

Busca por talento

O Nubank tem hoje mais de 1.700 empregados no Brasil, Alemanha, Argentina e México. A empresa espera aumentar significativamente sua base de empregados nos próximos anos.

"Estamos sempre buscando os melhores talentos do mundo. Montamos equipes fortes e diversificadas, com profissionais de culturas diferentes, para desafiarmos juntos o status quo e reduzir complexidades. Somos uma empresa de tecnologia por natureza e, portanto, queremos os melhores engenheiros de software fazendo parte de nossa equipe global", declarou Vélez.

Contatos com a mídia:

Nubank

Rodrigo Barbosa

rodrigo.barbosa@nubank.com.br

press@nubank.com.br

+55 11 984 603 476

TCV

Katja Gagen

kgagen@tcv.com

+1 415 690 6689

FONTE Nubank

SOURCE Nubank