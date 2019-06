Nueva camioneta Ridgeline Baja Race debuta con triunfo en la Baja 500

La nueva camioneta Ridgeline Baja Race, completada en los días previos a la carrera y con apenas una sola prueba en su haber antes de la arrancada del sábado por la mañana, consta de una carrocería modificada y de un chasis más liviano, pero sigue propulsada por el mismo confiable motor V6 Honda con doble turbocompresor producido por Honda Performance Development.

Con una potencia de aproximadamente 550 caballos de fuerza, el motor HR35TT de 3.5 litros de HPD utiliza el mismo bloque y las mismas culatas que el motor V6 de producción que mueve la camioneta Ridgeline de producción. Otros elementos modificados del sistema de propulsión son el pleno de admisión diseñado por HPD y la programación personalizada de la unidad de control de motor.

Luego de los retrasos provocados por el "embotellamiento" en los depósitos de limo, el piloto de arrancada y propietario del equipo Jeff Proctor, el segundo piloto Pat Dailey y el navegador Evan Weller vinieron desde atrás para ganar la Clase 7 —para camionetas ilimitadas propulsadas por motor V6— por un amplio margen de casi 28 minutos. El triunfo de este fin de semana fortalece el exitoso legado de la Ridgeline en la Baja 500, que incluye triunfos en la clase en 2016 y 2018 y un tercer puesto en 2017.

El equipo de carreras de vehículos todoterreno de Honda está invicto en tres carreras esta temporada, que incluye victorias en la clase para la camioneta Ridgeline Baja Race en la carrera Parker 425 en febrero y en la Mint 400. Las restantes carreras en el calendario de 2019 son la carrera Vegas-Reno, en agosto, y la Baja 1000, en noviembre.

Fotos e información sobre la participación de la camioneta Ridgeline Baja Race se pueden ver en Instagram en @hondaoffroadracing y @proctor_race. Noticias e informes de Honda Racing/HPD se pueden encontrar en Twitter en https://twitter.com/HondaRacing_HPD y en Facebook en https://www.facebook.com/HondaRacingHPD.

Jeff Proctor (propietario de equipo y piloto de la camioneta Ridgeline Baja Race) comentó sobre el triunfo de este fin de semana en la clase en la Baja 500: "Evan Weller [navegador] y yo arrancamos la carrera y, desde el mismo comienzo —hablo de las primeras cinco millas— había unos horribles lechos de arena al subir por un cañón. Había un montón de limo, carros de carrera atascados en todas partes, y la batalla [contra las condiciones y el terreno] comenzó enseguida. No fue 'vamos a empezar y encontrar nuestro ritmo'. Simplemente fue difícil, probablemente una de las carreras Baja 500 más difíciles en que he competido. Por eso llegar aquí a la meta y triunfar en nuestra clase, me llena de alegría por todo este equipo. Vamos a llevar este impulso hasta [la próxima carrera] Vegas-Reno. Esa es una carrera que de verdad va a favorecer a esta camioneta. Estamos deseosos de mostrar lo que puede hacer en esos rápidos 'caminos de rally' en la Vegas-Reno".

