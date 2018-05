Nueva encuesta de March of Dimes muestra lo que las mamás REALMENTE QUIEREN este Día de las Madres

Las flores y los chocolates son muy lindos, pero este año March of Dimes les preguntó a las mamás que es lo que necesitan. Algunas de las conclusiones más importantes incluyen:

La mayoría de las mamás (92 por ciento) están de acuerdo en que el Día de las Madres debería ser apoyar a las mamás, no solo regalos.

El 90 por ciento de las mamás están de acuerdo en que se requieren mejoras inmediatas en las políticas de permiso parental y por maternidad y el 86 por ciento dicen que las políticas actuales hacen difícil la vida para las mamás y los bebés.

Una mayoría de las mamás dicen que el acceso a la atención de salud asequible (68 por ciento) y el permiso por maternidad pagado (66 por ciento) son prioridades para las nuevas mamás.

En general, una mayoría de las mamás (88 por ciento) quieren que los formuladores de políticas concedan mayor importancia al cuidado prenatal.

Casi 9 de cada 10 madres (87 por ciento) creen que hay que mejorar inmediatamente el cuidado médico materno e infantil en los Estados Unidos y las madres negras tienen más probabilidades de estar muy de acuerdo con esta declaración ( 70 por ciento de madres negras* vs. 49 por ciento de madres blancas; 43 por ciento de madres asiáticas* ).

con esta declaración ( ). Las madres negras empleadas tienen menos probabilidades de creer que sus empleadores son sensibles a las necesidades familiares, en comparación con las madres blancas empleadas (69 por ciento* vs. 86 por ciento, respectivamente).

*tamaño de base pequeño (n<100); los resultados deberán ser interpretados direccionalmente

March of Dimes y sus socios están suscitando una conversación nacional sobre el apoyo y el empoderamiento para mamá—para sí misma, de una mamá a otra, y de seres queridos a mamás y futuras mamás.

"Necesitamos políticas, no solamente flores", dijo John Gerzema, CEO de The Harris Poll y el autor de The Athena Doctrine: How Women (and the Men Who Think Like Them) Will Rule the Future. "March of Dimes nos ayuda a reconocer que necesitamos entender y apoyar a las mamás con el permiso por maternidad pagado y mejoras de la atención prenatal. El hecho de que el 86 por ciento de las mamás sienten que las políticas actuales hacen difícil la vida para las nuevas mamás es una llamada a la acción en este Día de las Madres".

"Apoyamos a las mamás antes, durante y después del embarazo, sin importar si las cosas van o no van según los planeado", dijo Stacey D. Stewart, presidenta de March of Dimes. "Este Día de las Madres, nos enfocamos en las aspirantes a mamás, las que han luchado por convertirse en mamás, las que pasarán el Día de las Madres en la unidad de cuidados intensivos, y aquellas para las que convertirse en mamás no ha sido fácil".

Desde la defensa hasta la educación y la investigación, March of Dimes trabaja por establecer condiciones de igualdad para que todas las mamás y bebés estén sanos, no solamente el Día de las Madres, sino todos los días.

Este Día de las Madres, Kmart celebra 35 años de apoyar a March of Dimes en su lucha por la salud de todas las mamás y bebés.

Puede acceder el conjunto de datos completo aquí.

Acerca de March of Dimes

March of Dimes encabeza la lucha por la salud de todas las mamás y bebés. Apoyamos la investigación, dirigimos programas y ofrecemos educación y defensa para que todas las familias puedan tener el mejor comienzo posible. Basándonos en un exitoso legado de 80 años de impacto e innovación, luchamos por cada madre y cada bebé. Visite marchofdimes.org o nacersano.org para más información. Visite shareyourstory.org para consuelo y apoyo. Encuéntrenos en Facebook y sígamos en Instagram y Twitter.

Acerca de la encuesta

La encuesta del Día de las Madres fue realizada en línea en los Estados Unidos por The Harris Poll en nombre de March of Dimes del 28 de marzo al 9 de abril de 2018, entre 1,031 madres de 25 a 39 años con niños de 0 a 5 años que no han comenzado la escuela, incluyendo 705 madres blancas, 99 madres negras y 70 madres asiáticas. De las 705 madres blancas incluidas en la encuesta, 348 están empleadas, y de las 99 madres negras, 67 están empleadas. Los datos se ponderan cuando sea necesario por edad, raza/etnicidad, región, educación, ingresos, estado civil, situación laboral, tamaño del hogar y propensión a estar en línea para ponerlas a la par con sus proporciones verdaderas en la población.

