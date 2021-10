Nueva imagen del sendero ancestral: video promocional del Sendero Histórico de China Meridional presentado en Times Square

NUEVA YORK, 18 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El video promocional que presenta el Sendero Histórico de China Meridional hizo su debut en Times Square, Nueva York, el 17 de octubre, fecha en que se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y el Día Nacional chino de Alivio de la Pobreza.

Los extensos caminos, los antiguos pozos, los campos de té, las casas de huéspedes, la cocina cantonesa, los eventos deportivos y otros elementos de la cultura cantonesa se presentarán en el video publicado por el Departamento de Recursos Naturales de la provincia de Guangdong, que muestra el antes y el después de este histórico sendero y ofrece muestras de la historia y la cultura cantonesas.

Este video muestra el ecosistema, la movilización de recursos y la mitigación focalizada de la pobreza junto con el Sendero Histórico de China Meridional. Por medio de la introducción de los elementos ecológicos de la cultura, los deportes, el turismo y la agricultura, promueve la idea de que "las aguas cristalinas y las montañas exuberantes son activos invaluables", y revela al mundo el gran éxito de Guangdong en la mitigación de la pobreza rural.

El Sendero Histórico de China Meridional se remonta a la Dinastía Qin (221 AC a 207 AC). Solía ser una ruta importante para que el antiguo pueblo chino viajara y comercializara entre las llanuras centrales y la región de Lingnan al sur de las Cinco Montañas, y es una extensión de la Ruta Marítima de la Seda hacia el interior.

Guandong ya completó la restauración de una red troncal del Sendero Histórico de China Meridional, que abarca 18 carreteras de 1.200 km a lo largo de 18 ciudades municipales y 31 condados (incluidas ciudades y distritos a nivel de condado). Entre las 18 carreteras, el Sendero de Conghua, el Sendero de Zhuhai-Zhongshan, el Sendero del Monte Luofu en Huizhou y el Sendero de Gaotan se distribuyen dentro de la Gran Área de la Bahía de Guangdong, Hong Kong y Macao. Los eventos deportivos y culturales que se llevan a cabo en esos antiguos senderos han atraído a un número cada vez mayor de jóvenes de la región local, lo que ha estrechado el vínculo dentro de la Gran Área de la Bahía y ha estimulado su desarrollo.

Dentro de Guangdong, el Sendero Histórico de China Meridional pasa por 21 ciudades municipales, que incluye una vasta superficie en campos rurales de menor desarrollo. La provincia conecta 98 aldeas en situación de pobreza (verificada a nivel provincial) y 104 aldeas con caminos rurales, y seleccionó 250 destinos de interés cultural y humanitario, formando así un museo de historia y naturaleza que siempre está abierto.

Al llevar a cabo eventos de deporte, preservación cultural y creatividad, las aldeas se convierten, una tras otra, en íconos del uso de los recursos y del patrimonio cultural, con el descubrimiento y la protección de algunas tradiciones valiosas pero evanescentes. Las comunidades locales han podido crear una ruta turística de calidad y, posteriormente, extenderla hacia numerosas rutas destacadas. Se alienta constantemente a los agricultores residentes a lo largo del sendero a solicitar marcas comerciales de la geografía nacional para sus productos agrícolas, y se ha mejorado la infraestructura. Por medio de la movilización de recursos y la mitigación de la pobreza, el Sendero Histórico de China Meridional ha brindado un fuerte impulso hacia la revitalización rural y ha incorporado un polo de crecimiento en Guangdong.

