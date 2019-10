Nueva Película Explora La Intersección De La Comunidad Latina Y La Justicia Ambiental

Inspirada en el poema "I Am Joaquin" del poeta chicano Corky Gonzales, esta película única cuenta la historia de un joven llamado Cheo que, desde la vista y el aroma de la cocina de su abuela, realiza un recorrido cinematográfico por las tierras que son a la vez su historia y su futuro. En este viaje, Cheo se da cuenta de que está formado por estos lugares, pero necesitan su ayuda ya que están devastados por los incendios forestales, la contaminación, el cambio climático y el descuido. Cheo luego explora cómo puede tomar medidas para proteger el medio ambiente para su familia y las generaciones venideras.

"Esta película amplía la narrativa de lo que significa involucrar a las comunidades latinas para alentar la comprensión de la importancia de la familia, la comunidad, la fe y la cultura en nuestros esfuerzos por mejorar nuestra sociedad y proteger nuestro medio ambiente para las generaciones futuras", dijo Maite Arce, presidenta y CEO de HAF. "También es vital que reconozcamos la exclusión de las comunidades en los procesos de planificación, respuesta y recuperación de estos efectos adversos, y al mismo tiempo reconozcamos las contribuciones de estas comunidades a nuestro país y la ambición y el compromiso de tomar medidas para abordar estos asuntos urgentes ".

Las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestra nación y el cambio climático resultante están provocando temperaturas más altas, olas de calor récord y condiciones más secas y más áridas en el Oeste. Estas condiciones se unen a una administración forestal con fondos insuficientes, políticas y prácticas obsoletas del uso de la tierra, y más habitantes en áreas propensas a incendios lo que ha llevado a incendios forestales catastróficos que afectan a más personas. Estas condiciones están teniendo graves consecuencias en las comunidades -las más marginadas y vulnerables- como las de bajos ingresos, discapacitados, ancianos y comunidades de color.

"Nuestro mundo se está calentando, nuestros océanos y arrecifes de coral se están degradando, nuestras capas de nieve y ríos están menguando y al subfinanciar la administración de nuestros bosques y el desarrollo urbano están exponiendo a las personas a los peligros de incendios devastadores y pobre equipamiento para prepararse o adaptarse a una vida con incendios ", dijo Chela García, Directora de Programas de Conservación de HAF. "Debido a factores socioeconómicos, los latinos son particularmente vulnerables a la falta de planificación y recursos adecuados para la gestión de emergencias, planificación urbana, administración forestal y programas de ayuda y recuperación de desastres".

"Todos los esfuerzos para abordar el cambio climático y los impactos resultantes y exacerbados son urgentemente necesarios", agregó García.

Se realizarán múltiples proyecciones en todo el país en conjunto con mesas redondas comunitarias. Los patrocinadores de la proyección de películas incluyen Southern California Edison, National Parks Conservation Association, Save the Redwoods League, Environmental Defense Fund, The Wilderness Society, Audubon y The North Face.

La película "I Am Cheo" y el Wildfire Management Toolkit están disponibles en http://www.IamCheo.org.

Sobre Hispanic Access Foundation

Hispanic Access Foundation, una organización sin fines de lucro 501 (c) (3), conecta a los latinos con socios y oportunidades para mejorar vidas y crear una sociedad equitativa. Nuestra visión es que algún día cada persona hispana en Estados Unidos disfrute de una buena salud física y un entorno natural saludable, una educación de calidad, éxito económico y compromiso cívico en sus comunidades con la suma de mejorar el futuro de Estados Unidos. Para más información visite www.hispanicaccess.org.

