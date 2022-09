Nuevas tendencias en endulzantes, según expertos de Metco.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- El Mercado de los edulcorantes en México está cambiando, la estructura actual del consumo de azúcar y otros edulcorantes como los jarabes de maíz de alta fructosa y los edulcorantes bajos en calorías es diferente a la que había hace tres décadas, cuando el azúcar prácticamente no tenía competencia.

Ahora los jarabes de maíz y los edulcorantes de alta intensidad, como los que contienen aspartame, están desplazando azúcar en un segmento importante de mercado. La incorporación de los edulcorantes diferentes del azúcar está ganando espacio en las preferencias del consumidor industrial y entre las personas que consumen productos bajos en calorías.

Lourdes Treviño, directora de Metco, empresa 100% mexicana y líder en este segmento, menciona que "existen los endulzantes no nutritivos y los naturales, que se usan como sustitutos del azúcar y que pueden o no ser metabolizados por la persona, así como aportar calorías o no. Hay algunos otros artificiales pero, sin dudarlo, la tendencia de consumo va hacia lo natural", comentó la especialista.

La autorización del uso de los glicósidos de esteviol hace algunos años, ha disparado el interés por los edulcorantes naturales, lo que abre un amplio rango de aditivos como la Fruta del Monje, alulosa, sorbitol, manitol, xilitol o eritritol. Además, por el verdadero interés en obtener nuevos edulcorantes bajos o cero calorías, con el fin de luchar eficazmente contra la obesidad.

El futuro desarrollo de los edulcorantes se centrará en el descubrimiento de nuevas versiones naturales. Por otra parte, Samuel Silva, gerente de investigación y desarrollo, ha analizado la demanda de los consumidores por mayor transparencia, autenticidad y sustentabilidad: "continuará impulsando avances en las tecnologías empleadas en la elaboración de edulcorantes, las prácticas agrícolas, la cadena de suministro y los métodos de producción", comentó.

¿Qué impulsa las demandas para las alternativas del azúcar?

En el 2016, el 65% de los países objeto de investigación por parte de Euromonitor (1) acusaban una prevalencia de sobrepeso y obesidad superior al 50%, mientras en Estados Unidos, Venezuela y México, esa misma cifra superaba el 70%.

Según la Encuesta sobre Alimentación y Salud realizada en el 2017 por el Consejo Internacional de Información Alimentaria (International Food Information Council – IFIC), cerca del 76% de los consumidores declaran estar eliminando o reduciendo el consumo de azúcar en sus dietas. La reformulación puede demandar que los fabricantes aborden cruciales desafíos técnicos.

La reducción del contenido de azúcar puede impactar no solamente en el dulzor sino también en la textura, el color y el sabor en general. Por otra parte y según Mintel, en América Latina se registró el 17% del total de lanzamientos de alimentos y bebidas con Stevia.

Se espera que la región continúe su rápido crecimiento en edulcorantes naturales debido, en parte, a las rigurosas políticas impositivas aplicadas en ciertos países, como así también a la velozmente creciente demanda de alternativas del azúcar. La nueva base de cultivo de Stevia en América Central**, posibilita concretar varias cosechas por año y contribuye a satisfacer esa demanda de rápido crecimiento en la región.

METCO® es la empresa mexicana líder en elaboración de sistemas endulzantes (edulcorantes sin calorías, bajos en calorías, azúcares de alto rendimiento, azúcares invertidos y mascabados) su portafolio de productos de consumo incluye: Svetia®, Azúcar BC®, Mascabado BC®, Mascabado Genuino®, Sweet 0® y Monkiä®.

Contacto de Relaciones Públicas: Héctor Álvarez

Número: 55 13 35 97 61 Mail: [email protected]

FUENTE Metco®

SOURCE Metco®