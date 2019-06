Nuevo análisis a fondo de las tasas de graduación de escuela secundaria revela que el progreso es real pero se está frenando, lo cual demuestra la urgencia de redoblar los esfuerzos para eliminar las disparidades de equidad

WASHINGTON, 11 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La tasa nacional de graduación de escuela secundaria alcanzó un nivel histórico de 84.6 % en 2017, un aumento en relación con el 79 % de 2010 y el 71 % desde 2001. Los estudiantes hispanos, negros y de bajos ingresos han seguido impulsando este incremento: los estudiantes hispanos registraron una tasa de graduación del 80 % en 2017, los estudiantes negros obtuvieron una tasa de graduación del 77.8 % y los estudiantes de bajos ingresos alcanzaron una tasa de graduación del 78.3 %. Este progreso en el último decenio y medio significa que más de 3.5 millones de estudiantes adicionales se han graduado a tiempo, en lugar de abandonar la escuela. Pese a estos incrementos, el progreso se ha frenado, lo cual demuestra la necesidad de articular una respuesta coordinada y concertada a nivel de escuela, comunidad, estado y nación con el fin de satisfacer las necesidades de todos los jóvenes y eliminar las disparidades existentes.

"Gracias a los esfuerzos sostenidos y concentrados de los distritos, los estados y el país en el último decenio y medio, millones de estudiantes adicionales se han graduado de secundaria, en lugar de abandonar la escuela", declaró John Bridgeland, CEO y fundador de Civic. "Sin embargo, los estudiantes continúan viviendo en dos mundos educacionales: la mayoría de los estudiantes están en escuelas secundarias con una tasa de graduación que ya se sitúa en 90 %, mientras que otros estudiantes siguen atrapados en escuelas secundarias de bajo rendimiento donde la tasa de graduación promedio es de apenas el 40 %".

Unir los puntos: la escuela secundaria y la preparación para la universidad

Como reconocimiento de que la graduación de escuela secundaria no representa la línea de meta, la edición de este año del informe Construir un país de graduados, divulgada hoy, por primera vez contiene un análisis de las mejoras en la escuela secundaria, para evaluar si los avances en las tasas de graduación de escuela secundaria a escala nacional y en cada estado están acompañados de una mejor preparación para la educación posterior a la secundaria.

El índice de las mejoras en la escuela secundaria (Secondary School Improvement Index) utiliza el porcentaje de estudiantes que obtuvieron una calificación de competente en Lectura y Matemática en el examen NAEP de octavo grado, el porcentaje de graduados de escuela secundaria que obtuvieron una calificación de tres o superior en las pruebas de colocación avanzada (Advanced Placement), y el porcentaje de estudiantes que se gradúan a tiempo en cuatro años para determinar el grado hasta el cual los estados han mejorado tanto las tasas de graduación como los resultados académicos. Este análisis indica que no existen pruebas firmes a nivel nacional de que los avances en las tasas de graduación de escuela secundaria se hayan logrado a expensas de la preparación para la universidad. Además, en la mayoría de los estados, las mejoras en otros indicadores del éxito en la escuela secundaria han coincidido con aumentos en las tasas de graduación, lo cual indica que los aumentos en las tasas de graduación de escuela secundaria representan auténticos avances en la preparación. Ello tiene como contrapeso el hecho de que casi un tercio de los estados no hayan experimentado estos resultados y pueden mejorar sus logros tanto en las tasas de graduación de escuela secundaria como en otros indicadores de rendimiento académico.

"Muchos estados y distritos han trabajado arduamente en las últimas décadas para aumentar las tasas de graduación y el rendimiento académico", expresó Robert Balfanz, director del Centro Todos se Gradúan (Everyone Graduates Center) de la Universidad Johns Hopkins. "Si bien todavía se debe realizar un esfuerzo considerable para asegurar que todos los estudiantes se gradúen de escuela secundaria preparados para el éxito en la educación posterior a la secundaria, el índice de las mejoras en la escuela secundaria destaca que la mayoría de los esfuerzos de los estados han tenido éxito, pues ha aumentado la cantidad de estudiantes que se gradúan y están preparados para el trabajo académico a nivel universitario".

Eliminar las disparidades para alcanzar la tasa de graduación del 90 %

Pese al sostenido progreso, el país no avanza al ritmo necesario para alcanzar la meta de la tasa de graduación del 90 %, lo cual exigiría graduar a otros 199,466 estudiantes adicionales a tiempo y aumentar en más del doble la tasa de avance anual de graduación del período 2011-2020. Para lograr una trayectoria equitativa hacia la tasa del 90 %, la mayoría de estos graduados adicionales tendría que consistir en estudiantes de color, estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades.

La edición de 2019 del informe Construir un país de graduados por primera vez contiene un panorama de las tasas de graduación de los estudiantes sin hogar. Los estudiantes sin hogar enfrentan múltiples barreras para graduarse, al margen de la situación de pobreza, y los datos preliminares parecen indicar que esta población pudiera tener la tasa de graduación más baja de cualquier subgrupo del país. La campaña "La educación lleva a casa" ("Education Leads Home") que llevan a cabo Civic, Schoolhouse Connection y la Alianza Promesa de Estados Unidos (America's Promise) involucra las escuelas, los estados y el país en un intento por aumentar tales tasas de graduación.

"Para seguir adelante, necesitamos concentrarnos en los lugares y las poblaciones donde todavía necesitamos avanzar. Los datos preliminares sobre los menores sin hogar ofrecen un panorama sobre el tipo de obstáculos que muchos menores enfrentan y la necesidad de actuar con urgencia para abordar las necesidades y liberar el potencial de cada joven", afirmó John Gomperts, presidente y CEO de la Alianza Promesa de Estados Unidos.

La Ley Todos los Estudiantes Logran el Éxito (Every Student Succeeds Act) exige que todos los estados presenten, por primera vez en 2017-2018, tasas de graduación desglosadas respecto a los estudiantes sin hogar, y responsabiliza a los estados de su progreso. Sin embargo, este año, el Centro Nacional para la Educación de las Personas Sin Hogar (National Center for Homeless Education, NCHE) calculó que la tasa de graduación nacional de los estudiantes sin hogar era del 64 %, con base en datos que 44 estados compartieron voluntariamente con el Departamento de Educación. Además, 26 estados compartieron con la campaña "La educación lleva a casa" sus tasas de graduación respecto a los estudiantes sin hogar, las que se destacan en este informe.

"Hay más de 1.3 millones de estudiantes desde preescolar hasta el grado 12 que carecen de hogar, un nivel histórico. Sabemos que los menores que carecen de hogar tienen 87 % mayor probabilidad de abandonar la escuela secundaria", expresó Barbara Duffield, directora ejecutiva de SchoolHouse Connection. "Y sin un título de escuela secundaria, los menores corren un riesgo mucho mayor de carecer de hogar como jóvenes adultos. Pero este trágico resultado se puede evitar. Los estados y las escuelas pueden implementar las sólidas políticas que ya están vigentes, y adoptar las mejores prácticas para apoyar las necesidades sociales, emotivas y académicas de los estudiantes sin hogar".

"Preparar a los estudiantes para un futuro exitoso sin duda no termina con un diploma de escuela secundaria; no obstante, es un primer paso crucial", señaló Deb Delisle, CEO de la Alianza para la Educación Excelente (Alliance for Excellent Education). "Podemos celebrar los históricos avances en las tasas de graduación de escuela secundaria, pero también debemos reconocer que el diploma de escuela secundaria sigue lejos del alcance de muchos de los estudiantes de color, de los estudiantes de familias de bajos ingresos y de otros estudiantes que históricamente han recibido insuficientes servicios. Sabemos que todos los estudiantes pueden tener éxito cuando se les otorga los apoyos y las oportunidades necesarios. Nuestro desafío es activar una voluntad política colectiva para hacerlo".

Autores y patrocinadores

Construir un país de graduados (Building a Grad Nation) tiene como autores a Matthew Atwell, John Bridgeland y Erin Ingram, de Civic, y a Bob Balfanz, del Centro Todos se Gradúan (Everyone Graduates Center) de la Facultad de Educación de la Universidad Johns Hopkins, y se ha divulgado en colaboración con la Alianza Promesa de Estados Unidos y la Alianza por la Educación Excelente. Juntas, las cuatro organizaciones lideran la campaña GradNation, una iniciativa nacional para aumentar la tasa de graduación de escuela secundaria a tiempo hasta el 90 % y preparar a los jóvenes para incorporarse a la educación posterior a la secundaria y a la fuerza laboral. La edición de este año del informe, presentada por el patrocinador principal AT&T y los patrocinadores de apoyo Pure Edge y la Fundación Raikes, es la décima actualización anual sobre el progreso y los desafíos para elevar las tasas de graduación de escuela secundaria. El apoyo que AT&T ha brindado a Construir un país de graduados se inserta en AT&T Aspire, la iniciativa filantrópica insignia de la empresa, que enfatiza la inversión en la educación y la capacitación laboral para crear una fuerza laboral diversa y calificada.

Para leer la versión íntegra del informe y consultar los datos por distrito y estado, así como otros recursos, visite americaspromise.org/2019-building-grad-nation-report.

Civic es una empresa de estrategia y políticas públicas que ayuda a las corporaciones, las organizaciones sin fines de lucro, las fundaciones, las universidades y los Gobiernos a elaborar e impulsar innovadoras políticas públicas para fortalecer nuestras comunidades y nuestro país. Creada para incorporar a los sectores privado, público y sin fines de lucro en los esfuerzos por solucionar los problemas más difíciles de nuestro país, Civic diseña nuevas iniciativas y estrategias que alcanzan resultados medibles en las esferas de la educación, la participación cívica, la movilidad económica y muchas otras cuestiones de política nacional. www.civicllc.net

El Centro Todos se Gradúan (Everyone Graduates Center) del Centro para la Organización Social de las Escuelas (Center for Social Organization of Schools), perteneciente a la Facultad de Educación de la Universidad Johns Hopkins, se propone identificar los obstáculos a la graduación de escuela secundaria, elaborar soluciones estratégicas para la superación de estos obstáculos y crear la capacidad local para implementar y sostener las soluciones, de modo tal que todos los estudiantes se gradúen preparados para el éxito como adultos. www.every1graduates.org

La Alianza Promesa de Estados Unidos (America's Promise Alliance) es la fuerza motriz de un movimiento nacional para mejorar la vida y el futuro de los jóvenes de Estados Unidos. Su labor se sustenta en la convicción de que cada joven merece tener éxito, y que cada adulto es responsable de hacer que eso suceda. Al unir a cientos de organizaciones sin fines de lucro nacionales, empresas, comunidades y líderes cívicos, educadores, ciudadanos y jóvenes, la alianza logra lo que ninguna organización individual puede hacer por sí sola: servir de catalizador para la acción en una escala que alcanza a millones de jóvenes. www.AmericasPromise.org

La Alianza para la Educación Excelente (Alliance for Excellent Education) es una organización de promoción y política nacional con sede en Washington, DC, y se dedica a asegurar que todos los estudiantes, en particular los que tradicionalmente reciben insuficientes servicios, se gradúen de escuela secundaria listos para el éxito en la universidad, el trabajo y la ciudadanía. www.all4ed.org

