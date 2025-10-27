Nuevo curso gratuito en español ayuda a padres a entender el sistema educativo K-12 en Estados Unidos

Aunque el 73 % de los padres hispanos consideró cambiar de escuela el año pasado, muchos aún desconocen cómo navegar el sistema K-12.

MIAMI, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Miles de familias hispanas en Estados Unidos están tomando decisiones educativas más activas que nunca, pero todavía enfrentan barreras de información. Para responder a esa necesidad, Conoce tus Opciones Escolares, programa de la National School Choice Awareness Foundation (NSCAF), lanzó el Curso Avanzado de Educación K-12 para padres, un curso gratuito en español que explica de forma práctica y sencilla cómo funciona el sistema educativo y cuáles son las opciones disponibles para las familias hispanas.

El lanzamiento coincide con una tendencia creciente: según una encuesta nacional realizada por National School Choice Awareness Foundation en junio de 2025, casi tres de cada cuatro padres hispanos (73 %) consideraron un cambio de escuela el año pasado, y más de la mitad planea hacerlo otra vez este año. Las razones van desde mudanzas y transiciones académicas hasta la búsqueda de entornos educativos más adecuados.

Organizado en cuatro módulos, el curso responde a las preguntas más comunes de los padres hispanos:

Qué significa K-12 y cómo funciona el sistema escolar en Estados Unidos?

Qué tipos de escuelas existen y cómo elegir la mejor opción para la familia?

Qué documentos se necesitan para inscribir a los hijos?

Qué hacer si se necesita cambiar de escuela o acceder a apoyos adicionales?

"Este curso nació de una necesidad que escuchamos todos los días: padres que quieren involucrarse más, pero no saben por dónde empezar", afirmó Krissia Campos Spivey, directora senior de Conoce tus Opciones Escolares. "La educación de los hijos no debería ser un proceso confuso, y este recurso busca que cada familia hispana tenga acceso a la información que necesita en su propio idioma."

El curso está disponible de forma gratuita y completamente en español. Los padres pueden inscribirse y avanzar a su propio ritmo en: https://curso.opcionesescolares.com/offers/kUF2Gj4z/checkout

Más información sobre el contenido del curso en: https://opcionesescolares.com/curso

National School Choice Awareness Foundation (NSCAF) promueve un conocimiento amplio y positivo sobre las opciones escolares a través de dos programas benéficos: la organización de la National School Choice Week cada mes de enero y la investigación, desarrollo y difusión de recursos completos e imparciales para que los padres puedan navegar el sistema educativo mediante Navigate School Choice y Conoce tus Opciones Escolares. NSCAF no apoya ni se opone a la legislación en ningún nivel de gobierno y se mantiene firmemente no partidista y no política.

