Nuevo enfoque analítico ofrece una potencial reducción de biopsias de mama innecesarias

"El riesgo aparente de pasar por alto un diagnóstico de cáncer de mama con estudios de imagen de mama es mayor que el riesgo de un diagnóstico falso positivo, lo que lleva a los especialistas de imágenes de mama a recomendar una biopsia de mama cuando el riesgo de cáncer es mayor del 2 %. En ocasiones, se realizan pruebas de imagen complementarias para reducir el riesgo a menos del 2 %, pero es difícil saber con exactitud cuánto riesgo se reduce cuando la prueba complementaria de diagnóstico de imagen es negativa," comentó Thoma Stavros, doctor en medicina y director médico de Seno Medical, y coautor del informe. "Sin embargo, el uso del Cociente de probabilidad negativo (CPN) junto con las subcategorías de la categoría 4 de BI-RADS puede ayudar a reducir el número de falsos positivos sin tener demasiados resultados negativos que podrían derivar en cánceres sin diagnosticar."

El informe explora el uso de un cálculo estadístico conocido como Cociente de probabilidad negativo (CPN). Muestra cómo calcular CPN teniendo en cuenta la sensibilidad y la especifidad diagnóstica, además muestra los CPN de varias modalidades disponibles de diagnóstico de imagen. Describe como las subcategorías de la categoría 4 de BI-RADS (Breast Imaging and Reporting Data System [Sistema de datos de imágenes e informes para pechos]) tiene unos rangos lo bastante bajos y limitados de probabilidades de preprueba (consultar Tabla 1) para poder bajar la categoría a una probabilidad del 2 % o inferior de posprueba con un diagnóstico de imagen negativo y con un CPN lo bastante bajo.

CATEGORÍAS DE EVALUACIÓN FINAL Categoría Gestión Probabilidad de tener cáncer 0 Necesita más pruebas de imagen o exámenes previos Llamar para más pruebas de imagen y/o en espera de exámenes previos No se aplica 1 Negativo Evaluación rutinaria Básicamente 0 % 2 Benigno Evaluación rutinaria Básicamente 0 % 3 Probablemente benigno Seguimiento en un intervalo corto (6 meses) o continuado >0%, pero < 2% 4 Sospechoso Diagnóstico del tejido 4a. sospecha baja de tumor maligno (>2% a < 10%)

10%) 4b. sospecha moderada de tumor maligno (>10% a < 50%)

50%) 4c. sospecha alta de tumor maligno (>50% a < 95%) 5 Señal clara de tumor maligno Diagnóstico del tejido > 95% 6 Conocido, diagnosticado por biopsia Extirpación quirúrgica cuando sea clínicamente apropiado No se aplica

Tabla 1 Categorías BI-RADS Fuente: http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a53b4293920e94_TAB-Birads

Cada categoría BI-RAD está asociada con un riesgo específico de padecer cáncer. En resumen, el enfoque incluye los siguientes pasos:

Clasificar las lesiones teniendo en cuenta las subcategorías de la categoría 4 de BI-RADS. La subcategoría 4A es importante ya que representa la subcategoría en la que el rango de VPP es lo suficiente bajo y limitado para poder bajar a la categoría 3 de BI-RADS cuando el resultado de un diagnóstico de imagen es negativo. Confirmar que el Valor positivo predictivo (VPP) se encuentra dentro del parámetro VPP de referencia del American College of Radiology (ACR) de la subcategoría 4A de BI-RADS (>2% a 10%). Asegurar que CPN es adecuado para el resultado de una prueba negativa para reducir la probabilidad de posprueba a 2 % o menos.

"Reducir el número de biopsias de mama innecesarias es un avance esencial para mejorar la asistencia sanitaria de las mujeres y proteger la salud de sus mamas", comentó Pam Otto, doctora en medicina, Departamento de Radiología, Centro de ciencias de la salud de la Universidad de Texas en San Antonio y coautora. "Aliento a los especialistas en imágenes de mama a que consideren el uso de las subcategorías de la categoría 4 de BI-RADS y CPN como herramientas importantes para ayudarles a minimizar falsos positivos con efectos adversos mínimos en la sensibilidad y optimizar la salud de las mamas de sus pacientes. La disponibilidad de programas en la web para automatizar cálculos CPN debería ayudarles con el uso rutinario de esta herramienta estadística".

