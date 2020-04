Nuevo espectáculo de luces y música del Empire State Building e iHeartMedia al ritmo de The Beatles

- El Empire State Building e iHeartMedia continúan inspirando con un nuevo espectáculo de luces y música con una mezcla de emblemáticas canciones de The Beatles como banda sonora

El espectáculo de luces comenzará la medianoche del sábado 11 de abril

NUEVA YORK, 10 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- El Empire State Building (ESB) e iHeartMedia han anunciado hoy un plan de fin de semana para la ciudad de Nueva York: un espectáculo de luces y música rock and roll a medianoche protagonizado por los temas Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) y A Day in the Life de The Beatles que debutará el sábado 11 y el domingo 12 de abril a las 12 de la noche. La emisora Q104.3, New York's Classic Rock, de iHeartMedia (también disponible en la aplicación de iHeartRadio) retransmitirá las canciones en directo mientras las mundialmente famosas luces de la torre del ESB presentan un nuevo espectáculo diseñado y ejecutado por su artista de iluminación residente, Marc Brickman. El ESB e iHeartMedia repetirán estos espectáculos especiales de medianoche cada fin de semana mientras siga vigente la orden de quedarse en casa.

"Algunas personas necesitan un respiro, una oportunidad para cantar bien alto y quitarse de encima el estrés de la semana. Animamos a todos los que están en casa, al personal de servicios de emergencia y a las personas de todo el mundo a mirar al exterior y disfrutar de un momento de diversión", dijo Anthony E. Malkin, presidente y consejero delegado de ESRT.

"En momentos como este es importante que los neoyorquinos permanezcan unidos, y que se apoyen y animen los unos a los otros", afirmó Tom Poleman, director de Programación de iHeartMedia. "Estamos entusiasmados por darle a nuestra resiliente ciudad algo que esperar con ilusión este fin de semana ahora que, una vez más, colaboramos con el edificio más emblemático de Nueva York para ofrecer un espectáculo sincronizado de luces y música, esta vez en nuestra estación de rock clásico de Nueva York: Q104.3".

Además de ofrecer su nuevo espectáculo de luces, el ESB continuará con su programa nocturno actual:

El latido de la ciudad de Nueva York en solidaridad y apoyo al más de 1 millón de personas en 180 países afectadas por el COVID-19

en solidaridad y apoyo al más de 1 millón de personas en 180 países afectadas por el COVID-19 El destello en los colores de los servicios de emergencias cada hora para rendir homenaje a su heroico personal en la primera línea de la lucha. Estos incluyen los colores amarillo, azul, rojo, blanco, verde y gris de los teleoperadores, fuerzas policiales, oficiales correccionales, bomberos, paramédicos y militares de nuestras comunidades que han puesto sus vidas en peligro en beneficio de todos nosotros

para rendir homenaje a su heroico personal en la primera línea de la lucha. Estos incluyen los colores amarillo, azul, rojo, blanco, verde y gris de los teleoperadores, fuerzas policiales, oficiales correccionales, bomberos, paramédicos y militares de nuestras comunidades que han puesto sus vidas en peligro en beneficio de todos nosotros El espectáculo diario a las 9 de la noche de luces y música al ritmo del Empire State of Mind de Alicia Keys en colaboración con iHeartMedia y Z100. Cada noche, Elvis Duran da comienzo al espectáculo de luces en directo identificando y rindiendo homenaje a un héroe en la primera línea. No olvide participar en la conversación publicando un vídeo en sus redes sociales #EmpireStateBuilding y #iHeartNewYork

en colaboración con iHeartMedia y Z100. Cada noche, Elvis Duran da comienzo al espectáculo de luces en directo identificando y rindiendo homenaje a un héroe en la primera línea. No olvide participar en la conversación publicando un vídeo en sus redes sociales #EmpireStateBuilding y #iHeartNewYork Los cinco minutos de oscuridad, justo después del espectáculo de las 9 de la noche, en memoria de todos los que han perdido la vida durante esta pandemia mundial y de aquellos que lloran por ellos

Los espectáculos también serán retransmitidos en vídeo en directo a través de Earthcam en https://www.esbnyc.com/earthcam-empire-state-building, Facebook.com/Q1043 y Facebook.com/EmpireStateBuilding.

