Nuevo estudio del CMC muestra que el comportamiento digital es impulsado por la cultura en todos los segmentos demográficos

FAIRFAX, Virginia, 12 de abril de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Digital Lives 2018: A World of Digital 'Everything' through a Cultural Lens (Vidas digitales 2018: Un mundo de "todo" digital a través de un lente cultural), un estudio revolucionario a cargo del grupo comercial Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing (CMC, Consejo de Mercadeo Cultural: La Voz del Mercadeo Hispano), revela que la cultura es el motor del comportamiento digital en cuanto a cómo se comparte la información, cómo se consumen los contenidos a pedido y qué plataformas se usan. Esto se ve incluso fuera de los espacios adaptados a la propia cultura y en los segmentos de blancos no hispanos, hispanos y afroestadounidenses no hispanos. Tener presencia en plataformas culturales, publicidades adaptadas a la cultura en sitios dominantes y diversidad orgánica en las redes sociales y los contenidos de video son algunas de las estrategias fundamentales que resuenan con todas las audiencias y aumentan la interacción con la marca.