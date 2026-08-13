Nuevo informe: la fragmentación de las Convenciones de Río limita la influencia indígena

-Nuevo informe: A pesar del mayor reconocimiento de los pueblos indígenas, la fragmentación de las Convenciones de Río limita la influencia indígena

La fragmentación y las barreras que dificultan el acceso de los pueblos indígenas a la toma de decisiones reducen la eficacia de las convenciones de la ONU sobre cambio climático, pérdida de biodiversidad y degradación de la tierra, pero pueden abordarse mediante acciones de los estados, los financiadores y otros actores

SEATTLE, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Un nuevo informe de Nia Tero, una organización internacional sin ánimo de lucro centrada en fortalecer la protección que los pueblos indígenas brindan a sus tierras y aguas ancestrales, examina cómo la fragmentación en el marco de las Convenciones de Río limita la influencia significativa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones medioambientales a nivel mundial.

Photo: Indigenous Peoples and allies gather in New York to advance Indigenous rights, representation, and participation in global discussions, by Nancy Kelsey (Anishinaabe)/Nia Tero

El informe, titulado "Más allá de la fragmentación: Promoviendo la coherencia, la equidad y el liderazgo indígena en las Convenciones de Río", se presentará formalmente en la 17ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), que tendrá lugar del 17 al 28 de agosto en Ulaanbaatar, Mongolia, en un evento paralelo centrado en el fortalecimiento de la coherencia entre las Convenciones de Río.

Las tres Convenciones de Río —el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD)— surgieron de la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, Brasil.

Son los principales marcos globales que abordan la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la degradación de la tierra, crisis ambientales que los pueblos indígenas han percibido desde hace mucho tiempo como interconectadas.

"Para los pueblos indígenas, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra están profundamente conectados y son resultado de una relación desequilibrada entre las personas y la tierra. Sin embargo, las tres Convenciones de Río abordan estos temas por separado, lo que dificulta la participación significativa de los representantes indígenas", afirmó Minnie Degawan (Kankanaey-Igorot, Filipinas), experta en políticas indígenas y autora del informe.

Basándose en dos años de diálogo con líderes y representantes indígenas, así como en observaciones de negociaciones y análisis institucionales, el informe ofrece recomendaciones para que los Estados, las secretarías de las Convenciones, los financiadores y los grupos parlamentarios indígenas fortalezcan la coordinación y garanticen que el conocimiento, las prioridades y el liderazgo de los pueblos indígenas contribuyan a la configuración de la gobernanza ambiental mundial.

Dado que las tres Convenciones de Río celebrarán conferencias en 2026, el informe señala una oportunidad única para armonizar la acción mundial ante las crisis ambientales interconectadas.

Principales conclusiones del informe

Sistemas fragmentados, realidades interconectadas: La pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la degradación del suelo están estrechamente relacionados, pero se abordan a través de sistemas globales independientes. Esta fragmentación ha obstaculizado la influencia de los pueblos indígenas y ha limitado la eficacia de las propias Convenciones.

La pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la degradación del suelo están estrechamente relacionados, pero se abordan a través de sistemas globales independientes. Esta fragmentación ha obstaculizado la influencia de los pueblos indígenas y ha limitado la eficacia de las propias Convenciones. El reconocimiento aún no se ha traducido en una influencia significativa: Los pueblos indígenas han logrado avances importantes en materia de visibilidad y participación en el marco de las Convenciones de Río, pero siguen existiendo importantes obstáculos para influir en los resultados de las negociaciones, la aplicación, la financiación y la toma de decisiones.

Los pueblos indígenas han logrado avances importantes en materia de visibilidad y participación en el marco de las Convenciones de Río, pero siguen existiendo importantes obstáculos para influir en los resultados de las negociaciones, la aplicación, la financiación y la toma de decisiones. Beneficios globales: Una mayor armonización entre las Convenciones de Río puede reducir las redundancias, mejorar los mecanismos de participación y favorecer un uso más eficaz de los recursos. Permitiría a los pueblos indígenas influir de manera más significativa en las decisiones, la aplicación y la financiación, lo que conduciría a mejores resultados para los territorios indígenas, así como para la salud y la habitabilidad del planeta.

"Como guardianes contrastados de muchos de los ecosistemas grandes e intactos que aún quedan en el mundo, el liderazgo de los pueblos indígenas es esencial para hacer frente a las crisis medioambientales combinadas a las que se enfrenta la humanidad", afirmó Margarita Mora, directora de programas de Nia Tero. "Las Convenciones de Río deben ir más allá del reconocimiento y la participación para garantizar que los pueblos indígenas puedan influir de manera significativa en las decisiones, la aplicación y la financiación".

El informe completo está disponible en: www.niatero.org/RioReport

Acerca de Nia Tero

Nia Tero es una organización internacional líder cuyo único objetivo es promover la custodia de las tierras ancestrales, las aguas y el océano por parte de los pueblos indígenas. Ofrecemos apoyo directo a la custodia de los pueblos indígenas y potenciamos su papel e influencia como elementos esenciales para garantizar la salud y la habitabilidad del planeta. Más información en: www.niatero.org