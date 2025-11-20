NUEVO INFORME: The Breakfast Gap - Informe destaca cómo las escuelas de Massachusetts podrían alimentar a 303 000 estudiantes más cada día con comidas escolares universales gratuitas, lo que aportaría 73 millones de $ adicionales en dólares federales

La Fundación Eos pide una expansión urgente del desayuno en el aula a medida que aumenta el hambre

BOSTON, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un nuevo análisis exhaustivo a nivel estatal publicado por la Fundación Eos reveló una inmensa oportunidad para que Massachusetts ponga fin al hambre en las escuelas públicas K-12 al instituir el Desayuno en el aula (BIC).

Ending Hunger in Our Schools with Breakfast in the Classroom encuentra que mientras 595,000 estudiantes de Massachusetts participan en el almuerzo escolar cada día, solo 292,000 desayunan, dejando una "brecha de desayuno" de 303,000 estudiantes. En 2023, Massachusetts aprobó una legislación innovadora, Comidas escolares para todos, que garantiza comidas escolares gratuitas para todos los estudiantes de K-12, lo que representa una oportunidad generacional para reducir el hambre infantil.

"La Administración Healey-Driscoll y la legislatura de Massachusetts tuvieron la previsión de hacer que las comidas escolares fueran gratuitas para todos los estudiantes. Sin embargo, cuando el desayuno se sirve en la cafetería antes de la campana, las tasas de participación son bajas ", dijo Andrea Silbert, presidenta de la Fundación Eos . "Alimentar a los niños con el desayuno es absolutamente crítico, especialmente para los estudiantes de bajos ingresos que obtienen hasta el 50 % de sus calorías diarias de las comidas escolares. Sabemos exactamente lo que funciona para cerrar la brecha del desayuno — Desayuno en el aula — y lo hemos visto tener éxito en cada tipo de escuela. Instamos a los distritos a implementar BIC para que todos los niños comiencen el día listos para aprender ".

"Queremos que nuestros estudiantes puedan concentrarse en el aprendizaje, no en de dónde vendrá su próxima comida. Es por eso que hicimos que el desayuno y el almuerzo escolar fueran gratuitos para todos los estudiantes. Pero sabemos que hay más trabajo por hacer para alentar a más estudiantes a desayunar ", dijo la gobernadora Maura Healey. "Estoy agradecido con la Fundación Eos por sus esfuerzos para ampliar el acceso al desayuno escolar y al mismo tiempo apoyar a los agricultores locales, crear empleos y mantener nuestros recursos en nuestros vecindarios".

De particular preocupación, el informe muestra disminuciones en la participación en el desayuno en las escuelas de alta pobreza, definidas como aquellas en las que al menos el 60 % de los estudiantes califican para comidas gratuitas o a precio reducido, que tienen el requisito legal de servir el desayuno después de la campana. La participación en estas escuelas ha disminuido del 58 % en 2019 a solo el 48 % en 2025.

Las escuelas de alta pobreza están dejando $ 73 millones en fondos federales sobre la mesa

Si cada escuela de alta pobreza alcanzara el 80 % de participación en el desayuno, un umbral que muchos alcanzaron en años anteriores, el estado obtendría un estimado de $ 73 millones más al año en reembolsos federales del USDA. En un momento en que los distritos enfrentan crecientes costos de alimentos y mano de obra, estos ingresos actualmente se "pierden" por la baja participación, señala el informe.

El desayuno en el aula ha demostrado revertir el declive: Springfield establece el estándar

El informe destaca el Desayuno en el aula como la estrategia más efectiva para cerrar la brecha del desayuno. Cuando se sirve en la cafetería antes de la campana, solo el 36 % de los estudiantes desayunan; cuando se sirve en el aula después de la campana, la participación salta al 71 %.

Las Escuelas Públicas de Springfield ofrecen un poderoso ejemplo. Después de adoptar BIC en todo el distrito, incluso en las escuelas secundarias, la participación en el desayuno se disparó del 44 % en 2015 al 84 % en 2025. Con la mayor participación en el desayuno en el estado, Springfield utiliza mayores reembolsos federales para financiar su Centro Culinario de 62,000 pies cuadrados. El centro sirve más de 19 000 desayunos al día, más que cualquier otro distrito, y más del 60 % de las comidas se cocinan al rasguño.

"Fue maravilloso estar en Springfield para ver el impacto del Desayuno en el Aula de primera mano. Springfield es un modelo para conocer a los niños donde están, mantener una alta participación en el desayuno e incorporar productos locales con comidas hechas desde cero ", dijo el Secretario de Educación, Dr. Patrick Tutwiler. "Todos los niños que conocí ese día estaban felices, comprometidos y disfrutaban de su comida. Seguiremos trabajando para garantizar que todos los estudiantes de Massachusetts tengan la oportunidad de comenzar sus días nutridos y listos para aprender ".

Eos ofrece subvenciones de hasta $ 20,000 a las escuelas para implementar BIC

Para acelerar el progreso, Eos ofrece hasta $ 20,000 por escuela para hacer la transición del desayuno de la cafetería al desayuno en el aula.

Un llamado a la acción

El informe establece pasos claros para los superintendentes, directores, docentes y legisladores:

Adoptar el desayuno en el aula en todo el distrito

Visitar las escuelas BIC existentes para observar la implementación exitosa

Construir períodos cortos de asesoramiento o de clase en las escuelas secundarias/preparatorias

Involucrar a los padres y voluntarios de la comunidad para apoyar la implementación

Revisar las tasas de participación a nivel del distrito y de la escuela y la mejora de la

