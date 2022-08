Nufinetes, l'application de portefeuille multi-blockchain, lance une nouvelle fonctionnalité pour avoir un aperçu des NFT sur Ethereum et VeChain

LAS VEGAS, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- Nufinetes, la première application de portefeuille multi-blockchain conçue pour les réseaux Ethereum, VeChain et BNB Smart Chain, a publié aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de gérer, de visualiser et d'envoyer en toute sécurité des NFT Ethereum à partir de projets sélectionnés. Déjà conçue pour visualiser les « SmartNFT » de VIMworld sur VeChain, la mise à jour de Nufinetes étend sa compatibilité pour inclure les NFT ERC-721, le tout avec une interface facile à utiliser.

Connectivité WalletConnect, VeChainThor dApp

Download the Nufinetes multi-blockchain wallet app

Nufinetes donne aux utilisateurs la possibilité de formaliser des transactions à travers plusieurs blockchains. En utilisant Wallet Connect d'Ethereum/BSC ou la fonctionnalité de signature de VeChainThor, les utilisateurs peuvent interagir avec dApps sur tous les réseaux, en envoyant librement des transactions vers la blockchain de leur choix. Cela inclut les swaps de tokens sur des DEX populaires tels que UniSwap (Ethereum) ou PancakeSwap (BSC) et l'achat de NFT sur des marketplaces populaires tels qu'OpenSea (Ethereum).

Prise en charge de plusieurs navigateurs/dispositifs/systèmes d'exploitation

L'une des principales caractéristiques de Nufinetes est sa capacité à fonctionner de manière transparente sur n'importe quel appareil, système d'exploitation ou navigateur. Les utilisateurs ne sont pas limités à une seule extension de navigateur. Au contraire, Nufinetes peut être utilisé sur un navigateur Internet ou comme une application de bureau ou mobile autonome.

Cette capacité multi-périphérique est également possible grâce à une simple importation de seed phrase, ou suite de mots, permettant aux utilisateurs de gérer simultanément les actifs de la manière qui leur convient le mieux. En termes simples, les utilisateurs importent ou créent un nouveau portefeuille dans Nufinetes, l'adresse de ce portefeuille est reproduite sur chaque blockchain disponible, ce qui réduit au minimum le nombre d'adresses qu'un utilisateur doit gérer et ainsi simplifie l'expérience utilisateur.

Nouvelles caractéristiques de sécurité

Cette nouvelle version a également amélioré les fonctionnalités de sécurité pour protéger les utilisateurs. En tant que portefeuille décentralisé, les clés privées sont gérées directement par le propriétaire du portefeuille. Nufinetes offre la possibilité d'exporter une clé privée directement, permettant aux utilisateurs de créer des sauvegardes numériques sur des clés USB ou d'autres périphériques de stockage sécurisés. Ensuite, la fonctionnalité FaceID sur les appareils iOS d'Apple est désormais prise en charge, offrant ainsi une couche supplémentaire de sécurité mobile. Enfin, une fonction « Always Ask » a été ajoutée pour obliger le propriétaire du portefeuille à utiliser un code PIN ou une entrée biométrique chaque fois que son téléphone se verrouille ou que l'application Nufinetes se rouvre.

Nouvelles fonctionnalités permettant de gagner du temps

Pour plus de commodité et de sécurité, des adresses peuvent être ajoutées au carnet d'adresses Nufinetes, ce qui permet d'effectuer des transactions rapides et pratiques avec des destinataires fréquents. Les utilisateurs expérimentés qui doivent effectuer plusieurs transactions séquentielles peuvent déverrouiller le portefeuille pour des incréments allant jusqu'à 30 minutes au lieu de demander un mot de passe pour chaque transaction.

Projet et intégration dApp

L'équipe de développement de Nufinetes a également mis en place des fonctionnalités très attrayantes pour les équipes de projet qui pourraient vouloir prendre des instantanés d'actifs sur une chaîne (par exemple, TNT sur Ethereum) et envoyer des récompenses sur une autre (par exemple, des token en airdrop sur BSC). Le SDK de Nufinetes est également disponible pour VeChain, et bientôt Ethereum, partenaires de l'écosystème, afin de leur permettre d'intégrer leurs projets au portefeuille Nufinetes. Le SDK sera bientôt mis à la disposition du public pour des intégrations supplémentaires.

À propos de Nufinetes

Nufinetes offre une plateforme de gestion des actifs numériques, riche en fonctionnalités, évolutive et conviviale. Le marché des crypto-monnaies est saturé d'options de portefeuille. Malheureusement, beaucoup d'entre eux offrent une expérience utilisateur médiocre, ce qui entraîne une courbe d'apprentissage abrupte et, dans certains cas, une perte totale des actifs. Après un lancement réussi sur la blockchain publique VeChainThor en mai 2022, Nufinetes s'est depuis étendu à Ethereum et à la Smart Chain BNB. Téléchargeable gratuitement et doté de nombreuses fonctionnalités, Nufinetes est rapidement devenu la meilleure option pour le stockage des actifs numériques. Doté de fonctionnalités avancées et conçu par une équipe technique experte, le portefeuille Nufinetes est une centrale d'actifs numériques conçue dans un souci d'expérience utilisateur et de sécurité. Nufinetes fonctionne sur tout navigateur, appareil ou système d'exploitation de votre choix. Téléchargez l'application ou la version de bureau de votre choix. Cliquez ici pour obtenir une liste des projets Ethereum actuellement pris en charge qui peuvent utiliser la fonction de visualisation NFT.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1874827/Nufinetes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1229828/VIMworld_Logo.jpg

SOURCE VIMworld