Nugen Media Dubai: Avatar-Schurke Stephen Lang mal ganz anders im neuen Gandhi-Film

DUBAI, VAE, December 26, 2018 /PRNewswire/ --

In dieser Woche wurde der Trailer zum Polizei-Actionthriller "The Gandhi Murder" veröffentlicht. Stephen Lang (Colonel Miles Quaritch aus Avatar) spielt darin einen einzelgängerischen stellvertretenden Generalinspektor der Kriminalpolizei, der aus dem umstrittenen Staat Kaschmir stammt. Es ist das erste Mal, dass ein namhafter Hollywoodstar in einer großen Kinoproduktion einen Inder darstellt.