Nuix et Atturra exploitent les technologies d'IA améliorées de Hewlett Packard Enterprise pour multiplier par 10 la vitesse de traitement

SYDNEY, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- Nuix, l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'analyse et de renseignement d'investigation, a annoncé aujourd'hui une initiative, codéveloppée avec la société de conseil et de solutions informatiques Atturra and Hewlett Packard Enterprise (HPE), qui leur a permis d'accélérer les charges de travail d'IA sur leur plateforme logicielle Neo.

Nuix et Atturra constatent une demande croissante de la part des gouvernements et des entreprises de toutes tailles, qui sont confrontés à des pressions réglementaires accrues et à des délais plus serrés. Ces organisations sont invitées à analyser de grandes quantités de données non structurées dans le cadre de demandes d'informations et de diverses enquêtes sur la fraude. La possibilité de fournir un enrichissement par l'IA aiderait considérablement leurs équipes à être plus productives et à obtenir les réponses dont elles ont besoin plus rapidement et avec plus de précision.

Nuix et Atturra ont mené une initiative, faisant tourner la plateforme logicielle IA Neo de Nuix sur des serveurs HPE ProLiant DL380 Gen11 avec des GPU NVIDIA. Les résultats ont montré que les charges de travail d'IA, d'analyse du texte, des messages de chat, des courriels, des images et des vidéos, ainsi que d'autres données non structurées étaient 10 fois plus rapides que les précédents benchmarks de Nuix sur les CPU. Cette percée est un développement passionnant pour les clients de Nuix et d'Atturra, car elle permet de dynamiser leurs enquêtes et de les aider à relever les défis posés par les données.

En partageant l'importance de cette innovation, Oliver Harvey, directeur de la stratégie client et de l'innovation de Nuix, a déclaré : « Il s'agit d'un développement transformateur pour notre plateforme Nuix Neo. Lorsque nous avons créé Neo, nous voulions créer une plateforme qui soit dix fois plus rapide et synchroniser toutes nos capacités de pointe. Aujourd'hui, avec les services d'Atturra et l'infrastructure de HPE, nous donnons vie à cette vision, en aidant à accélérer la vitesse et la précision des projets de données critiques, améliorant ainsi la productivité de toutes les personnes impliquées ».

Stephen Kowal, PDG d'Atturra, a déclaré : « Nuix a toujours été le leader mondial du secteur en matière de traitement et d'analyse des données désordonnées et non structurées. Grâce à notre travail avec HPE, nous sommes ravis de pouvoir apporter l'infrastructure et les services, prenant en charge les charges de travail d'IA et débloquant une analyse plus rapide pour des clients plus partagés ».

Chris Weber, vice-président de HPE South Pacific, a déclaré : « Les exigences de l'IA en matière de données et de calcul nécessitent une approche fondamentalement différente de la technologie qui répond aux besoins uniques de ces types de charges de travail. Dans le cadre de NVIDIA AI Computing by HPE, les serveurs HPE ProLiant sont conçus pour accélérer les entreprises alimentées par l'IA, tout en optimisant les performances et les coûts, et nous sommes heureux d'aider les clients de Nuix et d'Atturra à travers le monde à tirer parti des solutions d'IA pour développer leurs activités. »

Communiqué complet : https://www.nuix.com/news/nuix-and-atturra-harness-enhanced-ai-technologies-hewlett-packard-enterprise-drive-10x-faster

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2420512/Nuix_Logo.jpg