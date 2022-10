Número de pré-registros do GameFi MMORPG de nível AAA Bless Global ultrapassa marca de um milhão e uma nova era do GameFi 3.0 está prestes a chegar

SEUL, Coreia do Sul, 22 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- As últimas notícias mostraram que a Tigon Mobile, uma subsidiária da empresa listada coreana Longtu Korea, revelou em 18 de outubro, que o pré-registro do GameFi MMORPG de nível AAA Bless Global ultrapassou marca de um milhão de pessoas. A combinação da boa reputação do GameFi e as altas expectativas dos usuários contribuiu para seu crescimento exponencial, o que atraiu muita atenção e discussões acaloradas em várias comunidades.

O jogo combina a propriedade intelectual original do Bless com a jogabilidade P2E (play-to-earn), que ajuda a Longtu Korea a fazer um movimento estratégico em direção à era da Web 3.0. Antes disso, o GameFi Yulgang Global já havia recebido muitos elogios de mais de cinco milhões de jogadores quando foi lançado. Portanto, é justo dizer que, com um design aprimorado e um modelo econômico sustentável, o Bless Global criará novas tendências no mundo todo e adicionará novidados no universo da Web 3.0.

PI Popular + GameFi: um modelo comprovado no mercado

O jogo original para PC Bless, um MMORPG medieval de fantasia desenvolvido pela Neowiz, recebeu elogios unânimes da imprensa por seus gráficos impressionantes. O Bless Unleashed, um remake do Bless by Neowiz impulsionado pelo novo UE4, tornou-se outro sucesso global como um dos melhores jogos coreanos nas principais plataformas. O Bless também ganhou grande popularidade na Ásia, chegando ao Top 12 entre os mais vendidos na loja.

O Bless Global manteve o conteúdo original e o cenário do Bless, retratando perfeitamente um mundo de fantasia medieval vívido com uma narrativa épica e gráficos no console. Com jogabilidade e design de cenários diversificados, o jogo foi adaptado às necessidades dos usuários que têm diferentes origens e preferências.

Seu avançado mecanismo de jogo permite um design de cenas enriquecido, incluindo as melhores cenas multidimensionais, ambientes, sistemas biológicos, contagens de modelos e desempenho de textura aprimorados. Contando com uma ferramenta tão poderosa, o jogo apresenta aos jogadores personagens e cenas realistas, revelando o poder da narrativa lendária.

No Bless Global, os jogadores podem explorar diferentes jogadas, como dungeons, PvP, PvE, coleta de recursos e cultivo. Também suporta mineração e transações P2E. Diferentemente de qualquer outro jogo MMO tradicional, o Bless Global da Web 3.0 confere aos jogadores maior flexibilidade em propriedade, controle e comercialização de seus ativos e itens colecionáveis no jogo.

Um modelo econômico 3.0 centrado em NFTs

Olhando para trás, o modelo GameFi passou por vários ciclos de altos e baixos. O modelo GameFi 1.0 desenvolvido pela Axie Infinity combinou NFTs com P2E, mas com uma jogabilidade deficiente, logo se tornou um caso de sucesso que não perdurou. Em seguida, surgiu a era do GameFi 2.0, que foi liderado por Stepn e NFTs incorporados no modelo X to Earn. O modelo fez várias melhorias em termos de jogabilidade, mas ainda assim, não foi suficiente. A jogabilidade não tem diversidade, o trabalho de desenvolvimento foi desafiador e de vida útil curta. Nenhum dos modelos conseguiu resolver o problema subjacente: os bots e scalpers que alavancaram a mecânica para seu próprio interesse. Nos dois modelos, os jogadores focavam em ganhar e procuravam vender os tokens acumulados para recuperar rapidamente o dinheiro investido. Porém, o custo de entrada para os usuários era muito alto. É por isso que esses modelos não duravam muito. Quando a monetização do jogo não acontece no momento em que um grande número de jogadores se registram, é pouco provável que a sua vida útil seja longa e sustentável.

Só a partir da era do GameFi 3.0 que o público em geral começou a acreditar no modelo. A nova era começou com o Big Time e o Bless Global, que aprenderam com os casos anteriores e descobriram algo novo.

O Big Time aplicou o modelo Free-to-Play (F2P), oferecendo NFTs negociáveis e in-game Gears não negociáveis, o que garantiu uma experiência de jogo tranquila para aqueles que não pagam para ganhar e melhorou a experiência daqueles que compram NFTs (principalmente ativos virtuais, como Gears, Ornaments e Mounts, que não afetam o equilíbrio geral do jogo). Também havia planos de continuidade do P2E para garantir uma base de usuários sólida por meio do F2P e aumentar a receita, ao incentivar os usuários da Web 2.0 a se unirem ao universo da Web 3.0. No entanto, ao concentrar-se na jogabilidade open-world, o Big Time ainda tem um número limitado de usuários, e ainda não se sabe se será bem-sucedido.

Por outro lado, o Bless Global integrou as vantagens dos três modelos mencionados para garantir uma excelente experiência de jogo para seus usuários.

Diminuir o limiar para novos usuários

O Bless Global é publicado na plataforma PocketBuff, que permite aos usuários acessarem por meio de contas de mídia social convencionais. Qualquer um pode participar. A PocketBuff também está integrada com um sistema de pagamento seguro que ajuda os usuários a comprar criptomoedas com seu cartão de crédito em um minuto. Um modelo econômico centrado em NFTS

A empresa não pretende emitir tokens a curto prazo. Em vez disso, se concentrará em NFTs, Caixas Misteriosas e Gears não negociáveis primeiro para garantir um ambiente de jogo prazeroso, uma vida útil de jogo P2E estável e espaço suficiente para aquisição de usuários. Priorizar a qualidade e a jogabilidade

O Bless Global incorpora a PI e a jogabilidade original do Bless da Web 2.0. Os dados relevantes mostram que o Bless atraiu dezenas de milhões de usuários fidelizados. Sua editora Longtu Korea tem prestado serviços de qualidade para mais de 200 milhões de usuários nos últimos dez anos. Sem dúvida, a narrativa única e a jogabilidade diversificada do Bless Global oferecerão a seus jogadores uma experiência imersiva perfeita, o que significa mais oportunidades para explorar o valor dos ativos de NFTs.

O modelo GameFi da Web 3.0 centrado em NFTs permite que o jogo mantenha sua posição no cenário de queda de tokens em um mercado em baixa. Enquanto isso, incentiva os usuários a se concentrarem na jogabilidade, não apenas no P2E. O valor dos ativos é ancorado pela raridade dos itens no jogo e pela preferência dos jogadores, o que ajuda a construir um sistema de transações mais confiável. Este modelo inimitável será a solução ideal para o setor neste momento e a qualquer momento no futuro, já que encontrou o equilíbrio perfeito entre propriedade, criatividade, comunidade e o próprio jogo. Ao tornar o jogo mais interativo e divertido, o modelo também transformará a percepção das pessoas sobre o gênero GameFi.

Há rumores de que o teste Beta do Bless Global começará oficialmente em novembro com vários eventos de airdrop a serem realizados nos próximos dias. Os interessados podem seguir o perfil oficial do Global Bless no Twitter para participar do evento antecipadamente e obter mais atualizações sobre o teste.

Twitter: https://twitter.com/BlessGlobal

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1925702/image_1.jpg

FONTE Longtukorea

SOURCE Longtukorea