Nunca fez procedimento estético? Saiba por onde começar e quais são as possibilidades!

De acordo com a dermatologista Dra. Débora Russo (CRM-AM 9706) "O principal medo dos pacientes é ficar artificial, perder suas características individuais, causando uma modificação exagerada em sua aparência. No entanto, os protocolos de tratamento atuais priorizam a manutenção de uma pele saudável na longevidade, mantendo os traços característicos de cada pessoa. Como é o caso dos bioestimuladores de colágeno, os skinboosters e os preenchedores à base de ácido hialurônico", explica a médica.

Sculptra®, por exemplo, é um bioestimulador de colágeno que proporciona uma melhora gradativa da produção de colágeno. Ele age estimulando o próprio organismo a produzir mais dessa proteína, trazendo resultados progressivos, o que preserva a naturalidade, além de ajudar a manter a saúde da pele. Já Restylane®, um portfólio de ácido hialurônico injetável, conta com diferentes texturas de géis que se dividem em SkinboostersTM, um hidratante injetável à base de ácido hialurônico, e em preenchedores também a base dessa substância presente em nosso organismo. Justamente por conterem essa substância que já faz parte do nosso corpo, os procedimentos com esses produtos são facilmente reversíveis, muito mais seguros e oferecem resultados naturais que focam na saúde da pele.

"Para quem deseja iniciar um procedimento estético, é muito importante procurar um profissional da saúde habilitado à prática de injetáveis e que seja de confiança. É primordial fazer uma avaliação clínica de cada caso, alinhar expectativas e planejar um protocolo de tratamento individualizado que preserve as características naturais de cada paciente. Além disso, oriento sempre as pessoas a questionarem os especialistas sobre quais produtos serão utilizados e pesquisarem para entender se há estudos científicos comprovando sua segurança e eficácia", orienta Dra. Débora.

Por fim, a dermatologista ainda comenta que esses produtos podem ser associados caso haja necessidade, como é o caso da técnica Firm&LyftTM, que associa a aplicação de Sculptra® e Restylane® no rosto, resultando em um efeito lifting enquanto a pele fica mais firme e com mais sustentação.

Sculptra®, Restylane® e SkinboostersTM são produtos utilizados em procedimentos estéticos não cirúrgicos, que devem ser realizados por profissionais da saúde habilitados à prática de injetáveis. Para saber mais, acesse: https://www.galdermaaesthetics.com.br/

