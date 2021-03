NuORDER annonce un financement de 45 millions de dollars

Le dernier cycle d'investissement de la principale plate-forme de commerce B2B signale l'évolution rapide du paysage du commerce de gros et de détail

LOS ANGELES, 11 mars 2021 /PRNewswire/ -- NuORDER, la principale plateforme d'e-commerce B2B, annonce qu'elle a levé 45 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Brighton Park Capital et Imaginary Ventures. Ce financement témoigne de l'accélération de l'achat et de la vente numériques au cours des douze derniers mois et signale les futures opportunités de croissance qui existent sur le marché B2B de plusieurs billions de dollars.

Cette phase d'investissement soutiendra la croissance et l'expansion continues de NuORDER sur les marchés cibles et permettra à la société de revendiquer et de transformer le commerce, la finance, les paiements, les données et la découverte entre les marques et les détaillants sur le marché mondial B2B.

Natalie Massenet, co-fondatrice et associée directrice d'Imaginary Ventures et fondatrice de Net-A-Porter, rejoindra l'équipe en tant que membre du conseil d'administration et partenaire stratégique pour stimuler l'expansion européenne et la croissance des marchés de la distribution de luxe et de la mode. Mark Dzialga, associé directeur de Brighton Park Capital, siègera également au conseil d'administration et apportera son expertise en aidant les entreprises à réaliser leurs ambitions mondiales dans le domaine des paiements et du marché.

« J'ai pu constater de visu la lenteur avec laquelle le secteur de la mode et de la distribution s'adapte au changement sans avoir atteint un point de basculement, et cette dernière année a été un autre point d'inflexion critique pour beaucoup », a déclaré Natalie Massenet, co-fondatrice et associée directrice d'Imaginary Ventures. « Au cours des dernières décennies, l'accent a été mis sur le consommateur final du commerce de détail, mais il y a eu peu de progrès dans la façon dont l'industrie fonctionne en coulisses. NuORDER a mis au point la technologie indispensable pour alimenter le commerce de gros, les achats, le merchandising et maintenant les paiements, en fournissant aux entreprises les outils numériques nécessaires pour travailler efficacement et de manière rentable dans un paysage de consommation et de vente au détail en rapide évolution. Imaginary Ventures est fier de soutenir NuORDER et je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration pour aider à guider la société dans cette nouvelle phase de croissance. »

« NuORDER a transformé numériquement le processus d'achat et de vente en gros pour les grandes marques mondiales et les détaillants », a déclaré Mark Dzialga, PDG et associé directeur de Brighton Park. « Alors que le paysage de la consommation continue d'évoluer, cet investissement reflète la forte confiance de Brighton Park en l'équipe talentueuse de NuORDER et en une plate-forme différenciée qui révolutionne le merchandising, les paiements et la visualisation dans le commerce de détail. Nous sommes impatients de mettre à profit notre expertise en matière d'investissement pour soutenir la croissance et le succès à long terme de l'entreprise. »

Depuis 2011, NuORDER résout les problèmes réels rencontrés par les industries de la mode, du luxe, de la chaussure, de l'outdoor et du sport. Grâce à une technologie de pointe et à des outils de marché numériques tels que le Showroom virtuel et une offre de paiement récemment lancée, la société reste concentrée sur la création d'une plus grande efficacité et de revenus pour ses clients et l'industrie en général. Au cours des douze derniers mois, NuORDER a connu une croissance de 125 %, stimulée par les effets de la pandémie et la nécessité pour les entreprises de numériser et de rationaliser leurs processus, 30 % du volume brut de marchandise provenant d'Europe. Les principaux détaillants, dont Saks Fifth Avenue, Nordstrom et Bloomingdale's, effectuent tous leurs achats et leurs ventes exclusivement par l'intermédiaire de NuORDER. Ce récent cycle d'investissement place NuORDER sur la voie de l'établissement d'une nouvelle norme pour le commerce B2B et de la promotion de l'innovation sur le marché mondial.

« C'est une période charnière pour l'industrie et il est plus important que jamais pour NuORDER de fournir des innovations aux marques et aux détaillants du monde entier pour les aider à réussir. Le nouveau capital nous permet d'accélérer notre vision grâce à des investissements clés dans les produits et l'ingénierie et nous nous estimons chanceux d'avoir un si grand nombre de partenaires qui soutiennent notre croissance », a déclaré Olivia Skuza, co-fondatrice et co-directrice générale de NuORDER. « À l'heure où le paysage du commerce B2B évolue rapidement, nous restons concentrés et sommes en mesure d'exécuter notre mission principale, qui est d'établir la norme mondiale pour le commerce, la découverte et les paiements et de fournir au secteur une solution de premier ordre par le biais d'une plate-forme unique », a ajouté Heath Wells, co-fondateur et co-directeur général de NuORDER.

Pour en savoir plus, consultez le site www.nuorder.com .

À propos de NuORDER

NuORDER est la principale plate-forme B2B qui alimente le commerce et la découverte. Grâce à une technologie innovante et à des processus de pilotage des données, la plate-forme permet de réaliser des gains d'efficacité et de mettre en place un processus d'achat et de vente plus transparent et plus collaboratif pour les principales marques et les principaux détaillants du monde. NuORDER propose une solution commerciale globale offrant la technologie du Showroom virtuel, un assortiment visuel et des outils de merchandising, des paiements et l'intégration de données. Reliant plus de 3 000 marques et plus de 500 000 détaillants, la plateforme est devenue un écosystème mondial qui mène la découverte et le marché. La plate-forme a été conçue dans un souci de flexibilité et d'échelle, traitant plus de 40 milliards de dollars en volume brut de marchandises. Il permet aux entreprises de toutes tailles de disposer d'une technologie d'entreprise à l'échelle mondiale. Fondée en 2011 par Heath Wells et Olivia Skuza, la société NuORDER a son siège à Los Angeles et possède des bureaux à New York, Milan, Londres, Paris et en Australie. Grâce à une innovation sans peur et à un service de première qualité, NuORDER révolutionne le commerce B2B. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nuorder.com

À propos de Brighton Park Capital

Brighton Park est une société d'investissement basée à Greenwich, Connecticut, qui est spécialisée dans les logiciels, les services d'information, les services aux entreprises basés sur la technologie et les soins de santé. L'entreprise cherche à investir dans des entreprises qui fournissent des solutions très innovantes et à s'associer à des équipes de direction de premier ordre. Brighton Park apporte des capacités à valeur ajoutée spécialement conçues pour répondre aux besoins uniques de chacune de ses entreprises. Pour plus d'informations sur Brighton Park, veuillez consulter le site www.bpc.com .

À propos d'Imaginary Ventures

Imaginary Ventures est une société de capital-risque qui se concentre sur les innovations au croisement du commerce de détail et de la technologie. Natalie Massenet et Nick Brown ont lancé Imaginary Ventures en 2018 pour investir dans les marques et les plates-formes technologiques qui changent notre façon de vivre en offrant les meilleurs produits et expériences. En décembre 2020, Imaginary Ventures a annoncé son deuxième fonds de 160 millions de dollars pour étendre son écosystème dynamique de marques, en se concentrant sur les marchés de consommation nouveaux et inexploités, prêts à connaître une croissance accélérée, sur les divers fondateurs et sur les plates-formes technologiques qui redéfinissent le paysage de la vente au détail. Pour plus d'informations sur Imaginary Ventures, veuillez consulter le site imaginary.co.

