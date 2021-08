Nuvaira annonce une étape importante pour l'essai pivot AIRFLOW-3 sur la BPCO

100 patients randomisés ; Tim Herbert, PDG d'Inspire, est nommé président du conseil d'administration

MINNEAPOLIS, 11 août 2021 /PRNewswire/ -- Nuvaira, un développeur de nouvelles stratégies thérapeutiques pour traiter les maladies pulmonaires obstructives, a annoncé que 100 patients ont été randomisés dans l'essai clinique pivot AIRFLOW-3 de la FDA. Cet essai portant sur la BPCO évalue l'innocuité et l'efficacité du système de dénervation pulmonaire Nuvaira pour réduire le risque d'exacerbations de la BPCO chez les patients recevant des soins médicaux optimaux.

Nuvaira annonce également que Tim Herbert, président et PDG d'Inspire Medical Systems, basé à Minneapolis, a été nommé président du conseil d'administration.

« Malgré les enjeux du système de santé liés à la pandémie de COVID, le traitement des exacerbations de la BPCO reste un besoin critique non satisfait », a déclaré Dennis Wahr, M.D., PDG de Nuvaira Inc. « Nous félicitons les investigateurs de l'essai pour leur soutien inconditionnel envers l'essai AIRFLOW-3 et leur engagement en matière de recrutement. » Plus de 250 patients ont été randomisés ou traités par la TLD lors des essais cliniques de Nuvaira, dont plus de 50 patients aux États-Unis.

Le professeur Pallav Shah (Royal Brompton Hospital, Londres) a randomisé le 11 août le 100e patient de l'essai AIRFLOW-3. « Nous sommes ravis de participer à l'essai AIRFLOW-3 et de nous appuyer sur les connaissances et l'expérience acquises avec ce traitement qui a le potentiel de modifier la trajectoire clinique des patients atteints de BPCO et présentant des exacerbations persistantes. » Le professeur Shah a déclaré. « Nous sommes fiers d'aider Nuvaira et nos collègues à célébrer cette étape importante et nous sommes impatients de proposer la TLD comme option thérapeutique pour un grand nombre de nos patients atteints de BPCO qui luttent pour maintenir une stabilité clinique avec une pharmacothérapie de routine. » Le professeur Shah et son équipe ont randomisé ou traité plus de 40 patients dans le cadre d'essais cliniques sur la TLD, et sont actuellement classés au 1er rang mondial parmi les centres d'essais AIRFLOW-3.

Le système de dénervation pulmonaire de Nuvaira est une nouvelle procédure bronchoscopique qui perturbe l'entrée du nerf pulmonaire dans le poumon afin de réduire les conséquences cliniques de l'hyperactivité neuronale, ce qui permet de traiter l'hyperréactivité des voies respiratoires, un fondement pathophysiologique de la BPCO et de l'asthme. La technologie brevetée de Nuvaira a démontré un profil d'innocuité positif et sa faisabilité dans le cadre de trois études cliniques publiées par des pairs chez des patients atteints de BPCO. De plus en plus de publications soutiennent le potentiel thérapeutique de la dénervation pulmonaire ciblée (TLD) pour répondre à un besoin médical non satisfait important chez les patients à risque d'exacerbation de la BPCO, également appelée « crise pulmonaire », qui représente le principal facteur de dépense en matière de santé et de mauvais pronostic clinique.

À propos de Nuvaira

Nuvaira est une société privée dont le siège est à Minneapolis, MN. Le système de dénervation pulmonaire de Nuvaira, dont la société est propriétaire, porte sur l'hyperréactivité des voies respiratoires, un élément physiopathologique sous-jacent de la BPCO et de l'asthme, dans le cadre d'une procédure appelée dénervation pulmonaire ciblée (TLD). Le système de dénervation pulmonaire de Nuvaira fait l'objet d'une étude clinique et n'est pas disponible dans le commerce aux États-Unis. Nuvaira et dNerva sont des marques déposées de Nuvaira, Inc.

