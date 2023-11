Les entreprises qui vendent aux consommateurs en Pologne bénéficieront de l'un des principaux modes de paiement en ligne du pays grâce à son intégration avec Nuvei

MONTRÉAL, 13 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), la société canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui avoir ajouté une connectivité directe à BLIK, la principale méthode de paiement mobile (APM) en Pologne, dans sa suite de 669 APM disponibles pour les entreprises de e-commerce grâce à une intégration unique.

BLIK permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements instantanés directement via leur application bancaire mobile. L'APM est connectée à 19 des principales institutions financières du pays et a permis près de 2,8 milliards de transactions évaluées à 371,4 milliards de zlotys polonais en à peine 8 ans. Les consommateurs titulaires d'un compte bancaire auprès de l'une de ces institutions peuvent effectuer un virement en ligne en demandant un paiement BLIK au moment de régler le commerçant et en saisissant un code à six chiffres généré dans leur application bancaire en ligne.

En plus des paiements BLIK traditionnels, Nuvei permet également aux commerçants d'offrir BLIK One Click. Après la transaction initiale, les données financières des consommateurs sont stockées, ce qui signifie que les transactions ultérieures peuvent être effectuées en un seul clic.

Le président-directeur général de Nuvei a déclaré : « Il est essentiel pour les entreprises de e-commerce d'offrir à leurs clients la possibilité de choisir parmi toutes les méthodes de paiement qu'ils préfèrent, et BLIK devient rapidement l'une des méthodes de paiement les plus importantes en Pologne. L'ajout de BLIK à notre suite de plus de 600 APM par le biais d'une intégration unique permet à nos partenaires d'atteindre leurs clients de façon plus efficace et plus complète. »

BLIK est une norme commune pour les paiements mobiles. Aujourd'hui, pratiquement tous les clients des institutions de paiement nationales offrant une application mobile ont la possibilité d'utiliser BLIK dans les applications bancaires mobiles. La norme de paiement polonaise (Polski Standard Płatności, PSP) est responsable du développement du système. PSP développe constamment les capacités de BLIK afin que le système soit aussi fonctionnel que possible. Les actionnaires de PSP sont : Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski et Mastercard.

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) est la société canadienne de technologie financière qui accélère les activités de ses clients dans le monde entier. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter les paiements de nouvelle génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de services de gestion des risques et de gestion de la fraude. En reliant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans plus de 47 marchés, 150 devises et 669 méthodes de paiement alternatives, Nuvei fournit la technologie et les informations nécessaires aux clients et aux partenaires pour qu'ils réussissent à l'échelle locale et internationale avec une seule intégration.

