Nuvei sélectionné par MediaMarktSaturn, leader de la distribution d'électronique grand public, pour les paiements sur sa boutique en ligne

La sélection est motivée par la couverture étendue des paiements locaux et la portée paneuropéenne de Nuvei

MONTRÉAL, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- Nuvei, la fintech internationale qui fournit les infrastructures pour chaque paiement, partout, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie par MediaMarktSaturn pour prendre en charge les paiements sur les places de marché en ligne dans ses marchés européens.

MediaMarktSaturn est le premier détaillant européen d'électronique grand public et de services connexes, desservant des millions de clients dans de nombreux pays par l'intermédiaire de ses marques MediaMarkt et Saturn. L'entreprise associe une forte présence sur le marché local à ses boutiques en ligne et à un modèle de place de marché numérique en pleine expansion, mettant les clients en contact avec un vaste écosystème de marques et de vendeurs dans toute l'Europe par l'intermédiaire de ses canaux en ligne.

Ce partenariat, qui se concentre sur les places de marché numériques de MediaMarktSaturn, permet aux clients et aux vendeurs de toute l'Europe de bénéficier d'expériences de paiement localisées et à fort taux de conversion. Nuvei permet à MediaMarktSaturn d'accéder à un large éventail de méthodes de paiement préférées au niveau local grâce à une plateforme de paiement unique et évolutive.

« Pour les grandes places de marché en ligne, les paiements ne sont pas seulement une couche de transaction, ils sont un moteur de croissance », a déclaré Phil Fayer, président du CA et PDG de Nuvei. « MediaMarktSaturn opère à grande échelle dans un paysage européen des paiements très fragmenté. Notre capacité à prendre en charge les préférences de paiement locales sur tous les marchés, combinée à notre portée internationale, à notre modèle de service et à notre forte concentration sur le commerce B2B complexe, a fait de Nuvei un partenaire naturel pour leur stratégie de marché en ligne. »

Nuvei offre un vaste portefeuille de méthodes de paiement locales (LPM), y compris des portefeuilles internationaux tels que Apple Pay et Google Pay, et des méthodes européennes de premier plan telles que Klarna, Wero, BLIK, Bizum, et d'autres. Cette étendue permet à MediaMarktSaturn d'offrir à ses clients des options de paiement familières et fiables dans chaque marché local, améliorant ainsi la conversion et réduisant les frictions lors du passage à la caisse sur ses plateformes en ligne.

En plus de sa couverture LPM, MediaMarktSaturn a choisi Nuvei pour sa large couverture du marché international, ses capacités d'acquisition locales approfondies, ainsi que son service et son support de niveau entreprise. La plateforme de Nuvei est conçue pour répondre aux besoins des grandes entreprises multi-marchés, permettant une gestion centralisée tout en maintenant une optimisation locale à travers les pays et les méthodes de paiement.

« Pour soutenir nos places de marché en ligne dans toute l'Europe, nous avons besoin d'une infrastructure de paiement qui soit à la fois adaptée au contexte local et cohérente sur le plan opérationnel », a déclaré Christian Kollesch, vice-président et PDG de MediaMarktSaturn. « La couverture de Nuvei, ses capacités de service et son expérience en matière d'environnements de marché complexes et transfrontaliers nous apportent la flexibilité et la fiabilité dont nous avons besoin pour continuer à développer notre activité numérique. »

Ce partenariat renforce la position de Nuvei en tant que partenaire de confiance pour les paiements des grandes entreprises de distribution et des places de marché en ligne opérant dans l'écosystème des paiements diversifié et évolutif de l'Europe.

À propos de Nuvei

Nuvei construit partout l'infrastructure nécessaire à chaque paiement. Sa technologie modulaire, souple et évolutive permet aux entreprises de premier plan d'accepter les paiements de nouvelle génération, d'offrir toutes les possibilités de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires ainsi que de gestion des risques et des fraudes. En connectant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et plus de 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les informations qui aident ses clients et partenaires à réussir localement et mondialement grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nuvei.com

Contact :

Relations publiques

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263426/Nuvei_logo_Logo.jpg