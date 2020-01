NuZee (d/b/a/ Coffee Blenders®) Firman un acuerdo de Joint Venture con Industrias Marino, S.A. de C.V.

"Este acuerdo con El Marino permite a NuZee expandir su presencia geográfica más allá de Estados Unidos y Asia, incursionando en México, América Central y América del Sur", dijo Masa Higashida, Director Ejecutivo de NuZee. "A su vez, El Marino tendrá la oportunidad de ampliar su presencia en el mercado mediante la venta de las reconocidas marcas de café exclusivas de NuZee en el formato individual de café filtrado".

"Consideramos que este acuerdo con NuZee ofrecerá prospectivas prometedoras, para un nuevo crecimiento y expansión en el mercado minorista", señaló Arturo Lizárraga Mercado, Director General de El Marino. "El café filtrado individual de Coffee Blenders brinda a nuestros clientes una forma única e innovadora de disfrutar el café y té en sus hogares, así como en el trabajo o "on the go" , sin necesidad de una cafetera".

Acerca de NuZee & Coffee Blenders

NuZee, Inc. (d/b/a Coffee Blenders®) es una empresa de cafés especializados, manufacturera y co-packer líder en Estados Unidos de café filtrado individual. Posee equipos sofisticados fabricados en Asia para la producción de café filtrado individual y se considerada extensa experiencia con estos equipos y filtros que contamos para producir café filtrado individual, así como también nuestras relaciones con sus fabricantes, nos proporcionan una ventaja sobre nuestros competidores en América del Norte. Los servicios de subcontratación de embalaje de café filtrado individual se extiende a una cartera de clientes en el mercado dentro de los Estados Unidos así mismo para el mercado coreano. Nuestra planta en el Sur de California cuenta con la certificación SQF (por sus siglas en inglés) Nivel 2 y también con las certificaciones Fair Trade, Organic, Kosher y Halal.

Declaraciones a futuro

Todas las declaraciones que no son hechos históricos contenidas en este comunicado de prensa son "declaraciones a futuro" dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones a futuro incluyen declaraciones con respecto a nuestras creencias, planes, objetivos, metas, expectativas, previsiones, suposiciones, estimados, intenciones y al desempeño futuro. NuZee le advierte que tales declaraciones solo son predicciones y que los eventos o resultados reales pueden diferir materialmente. Estas declaraciones a futuro involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden estar fuera de nuestro control y que pueden hacer que nuestros resultados, desempeño o logros reales sean materialmente diferentes de los resultados, el desempeño o los logros futuros expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro se basan en la información que la gerencia tiene disponible a la fecha de este comunicado de prensa y en las expectativas y proyecciones de la gerencia acerca de ciertos eventos futuros. Es posible que las suposiciones hechas por la gerencia para los fines de tales declaraciones no se materialicen. Tales declaraciones pueden involucrar riesgos e incertidumbres, que incluyen pero no se limitan a, nuestra capacidad para integrar con éxito nuestros paquetes individuales de café filtrado en la cartera de la marca El Marino, la aceptación de nuestros productos por la base de clientes de El Marino y nuestra capacidad para trabajar de forma cooperada con El Marino en la gestión de la empresa conjunta, y otros factores que se especifican en las secciones "Factores de riesgo" y "Discusión y análisis de la gerencia de la condición financiera y los resultados de las operaciones" de las presentaciones de la empresa ante la SEC, incluso el Informe anual de la empresa en el Formulario 10-K.

La empresa no asume obligación alguna de actualizar o revisar cualquier declaración a futuro debido a eventos o circunstancias luego de la fecha en la cual se realizó dicha declaración.

