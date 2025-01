NX Europe signe un accord de coopération avec la société de logistique ukrainienne Formag

- Soutenir la reconstruction de l'Ukraine d'un point de vue logistique -

TOKYO, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Nippon Express Europe GmbH (ci-après « NX Europe »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC, a signé un accord de coopération avec le prestataire logistique ukrainien Formag-Kiev (ci-après « Formag ») dans le but de soutenir logistiquement la reconstruction de l'Ukraine.

La Conférence Japon-Ukraine pour la promotion de la croissance économique et de la reconstruction, organisée par le gouvernement japonais au début de l'année 2024, s'est fixé pour objectif de « fournir un soutien solide au secteur public et privé pour le développement économique global de l'Ukraine ». Soutenant cet objectif, le groupe NX contribuera activement à la reconstruction de l'Ukraine d'un point de vue logistique.

Le groupe NX et Formag ont établi de solides relations de coopération dans le domaine du transport de marchandises depuis un certain temps déjà et, avec la signature de cet accord de coopération, les deux sociétés utiliseront au maximum leur savoir-faire et leurs réseaux pour renforcer encore plus leurs services intégrés de transport de marchandises vers/depuis l'Ukraine, afin d'aider le pays à se reconstruire et à se développer. Grâce à cette initiative, le groupe NX cherche à renforcer sa présence en Ukraine et à faire un pas de plus vers la réalisation de sa vision à long terme, qui est de devenir « une entreprise de logistique ayant une forte présence sur le marché mondial ».

Grâce à cette collaboration, le groupe NX contribuera au développement de l'infrastructure logistique de l'Ukraine et soutiendra la reprise économique du pays.

À propos de Formag

Fondée en 1992 en tant que filiale de Global Transport Investment (GTI), Formag est une entreprise de logistique ukrainienne basée à Kiev qui fournit principalement des services de transport et de stockage par voie maritime, aérienne, ferroviaire et routière. Ses quelque 600 employés gèrent 24 sociétés commerciales dans 14 villes de 10 pays d'Europe de l'Est, d'Asie centrale et d'ailleurs. L'entreprise a également commencé récemment à s'occuper du transport et de la livraison d'équipements lourds tels que des transformateurs et des excavateurs pour le compte de projets liés à la reconstruction.

Pays d'opération

Pologne, Roumanie, Bulgarie, Ukraine, Moldavie, Géorgie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Vietnam

À propos du groupe NX :

