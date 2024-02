NX Netherlands reçoit la certification IATA CEIV Pharma pour son entrepôt situé près de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol

TOKYO, 5 février 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Nederland) B.V. (ci-après « NX Netherlands »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a obtenu la certification CEIV Pharma (*), une certification de qualité pour le transport pharmaceutique établie par l'Association du transport aérien internationale (IATA, International Air Transport Association), pour son entrepôt situé dans le parc d'activités Schiphol Trade Park près de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol aux Pays-Bas, à compter du 7 décembre 2023.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202401295862-O1-iSqLngC2

Vue extérieure de l'entrepôt : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202401295862/_prw_PI2fl_K8ND1iwS.jpg

Vue intérieure de l'entrepôt certifié CEIV Pharma : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202401295862/_prw_PI3fl_slVnxK8s.jpg

Les Pays-Bas abritent un groupe d'entreprises de biotechnologie parmi les plus avancées d'Europe, et de nombreux fabricants pharmaceutiques ont concentré leurs centres de distribution aux Pays-Bas en raison de ses avantages géographiques et fiscaux.

Le groupe Nippon Express (ci-après « NX ») a fait de l'industrie pharmaceutique une industrie clé et poursuit le développement mondial d'une plateforme logistique sûre et fiable pour répondre aux besoins de plus en plus sophistiqués et diversifiés de l'industrie logistique pharmaceutique. NX Netherlands avait déjà obtenu la certification Good Distribution Practice (GDP) en septembre 2021, attestant de sa conformité aux normes internationalement reconnues pour la bonne distribution de produits pharmaceutiques. Avec l'obtention de la certification CEIV Pharma, NX Netherlands sera désormais en mesure de fournir des services de transport de produits pharmaceutiques plus sûrs et de meilleure qualité aux Pays-Bas, une plaque tournante importante pour l'industrie pharmaceutique.

Le groupe NX s'engage à contribuer à la santé des populations du monde entier en soutenant ses clients de l'industrie pharmaceutique mondiale d'un point de vue logistique par la mise en place d'une plateforme logistique pharmaceutique mondiale fiable et sûre.

(*) CEIV Pharma (Center of Excellence for Independant Validators in Pharmaceuticals Logistics) : un programme de certification de la qualité établi par l'Association internationale du transport aérien (IATA) pour couvrir le transport aérien de produits pharmaceutiques, qui définit des normes élevées englobant les différentes lignes directrices des bonnes pratiques de distribution (GDP) des pays du monde entier pour le stockage et le transport de produits pharmaceutiques

Site Web de Nippon Express : https://www.nipponexpress.com/