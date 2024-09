NXLog redéfinit le marché avec le lancement de la plateforme NXLog : une nouvelle solution de gestion centralisée des logs avec un flux inégalé de logs

DUBAÏ, ÉAU, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- NXLog, un chef de file mondial de la technologie de collecte de logs, annonce le lancement de sa dernière innovation en matière de solutions de gestion de logs. Ce nouveau produit, qui devrait redéfinir les normes de sécurité et d'intégration des données, associe des fonctionnalités avancées à une grande facilité d'utilisation, répondant ainsi aux besoins évolutifs des infrastructures informatiques modernes. Cette version marque une étape importante dans l'engagement de NXLog à fournir des outils de gestion de logs fiables et évolutifs.

Plateforme NXLog

La plateforme NXLog offre une solution complète de gestion centralisée des logs sur site, très performante et conçue pour améliorer la cybersécurité et la conformité.

Il s'agit d'un système de gestion centralisée des logs doté de capacités de flux de logs de premier plan, qui permet de collecter des logs avec ou sans agent et de s'adapter à divers environnements informatiques. La plateforme NXLog peut stocker et analyser les données de logs de manière indépendante ou s'intégrer à des systèmes SIEM en amont pour une fonctionnalité accrue. La nouvelle solution est prête pour le cloud, ce qui garantit son évolutivité pour le traitement de grands volumes de données. La solution est dotée d'un moteur de base de données sans schéma à haut volume qui optimise le stockage et la gestion des logs, ce qui contribue à réduire les dépenses et à garantir la conformité aux réglementations. Les fonctionnalités prêtes pour les systèmes ICS/SCADA permettent d'optimiser la fiabilité opérationnelle et la sécurité de l'infrastructure contre les menaces modernes, de sauvegarder l'infrastructure critique et de se conformer aux normes et réglementations en matière de cybersécurité. Son intégration multiplateforme rapide facilite le traitement efficace des données « du terminal au SIEM ». Il minimise le temps de migration et les frais généraux, ce qui en fait un outil inestimable pour les organisations qui recherchent des capacités de gestion des logs robustes et polyvalentes.

Dans une déclaration sur le lancement, Botond Botyánszki, CEO et fondateur de NXLog, a souligné l'engagement inébranlable de l'entreprise envers ses partenaires dans le domaine de la cybersécurité et de la conformité.

« Nous offrons à nos partenaires actuels et futurs une solution de gestion centralisée des agents et des logs, robuste et axée sur la valeur, axée sur la cybersécurité et la conformité »,

déclare Botyánszki à propos du lancement du nouveau produit.

« La plateforme NXLog est un outil efficace, évolutif et fiable, spécialement conçu pour répondre aux besoins des équipes de sécurité des entreprises. »

À propos de NXLog

NXLog est reconnu pour son expertise en matière de collecte et de gestion des logs, offrant des solutions polyvalentes dans divers environnements informatiques. La société a plus de 12 ans d'expérience et compte 600 clients dans le monde entier, y compris des entreprises figurant au classement Fortune 500. En mettant l'accent sur la fiabilité, l'évolutivité et la sécurité, NXLog s'est imposé comme un partenaire de confiance dans la collecte et la gestion des données de log, aidant les organisations à rationaliser et à renforcer leurs efforts en matière de cybersécurité.

Pour en savoir plus, consultez le site https://nxlog.co/.