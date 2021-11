Nylansering - Demae Ramen / Nissin Foods, företaget bakom snabbnudlar, lanserar nu Demae Ramen i ny form

Nylansering - Demae Ramen: Tradition möter innovation

ESCHBORN, Germany, 10 november, 2021 /PRNewswire/ -- Genom sin nylansering av Demae Ramen-produkterna bygger Nissin Foods, företaget bakom snabbnudlar, en bro mellan tradition och innovation. Med den globala nylanseringen följer ett nytt varumärkeskoncept samt nya produktvarianter.

Genom Demae Ramen-produkterna kan Nissin se tillbaka på ett ytterst framgångsrikt förflutet. Ända sedan 1968 har konsumenterna kunnat unna sig Demae Ramen-nudlar från Nissin. Redan i namnet tydliggörs kärleken till en genuint asiatisk smak samt till japanska traditioner. "Demae" betyder nämligen "en leverans", och refererar till den tidigare sedvänjan att låta bud leverera Ramen-nudlarna ut till kunderna till fots eller på cykel. Den klassiska Nissin-leveranspojken avbildas numera på Demae Ramen-produkternas förpackningar.

Demae Ramen-nudlar utgör en komplett måltid, vars bas med hjälp av Nissins produkter tillreds på några få minuter. Därefter står det konsumenterna fritt att själva variera sin Ramen-rätt genom ytterligare ingredienser. I dessa tider kännetecknade av hem-arbete, hemundervisning och stängda restauranger är detta en fantastisk möjlighet att snabbt och enkelt få variation i köket. Under pandemin har intresset för Demae Ramen-produkter stigit markant. Härvid har Demae Ramen-nudlar lyckats uppvisa sin sanna potential, samt tydliggör samtidigt också Nissins anpassningsförmåga. [1] I genomsnitt låg försäljningstillväxten för de 5 studerade europeiska länderna på 23 %.[2] Nissin utnyttjar detta momentum för att ingjuta nytt liv i varumärket och göra detta ännu mer attraktivt för konsumenterna. Kampanjens mål är därför att skapa medvetande om att man på några få minuter kan ställa en äkta asiatisk måltid på svenska bord med hjälp av Demae Ramen-nudlar samt att bli det största varumärket på marknaden för förpackade nudlar. I nuläget ligger marknadsandelen i Sverige på 6 % [3], Nylanseringen är indelad i 2 faser såväl i fråga om kommunikation som gällande tillgängliga produktvarianter. Nylanseringen sker i oktober via klassisk PR, medan medie- och influencersamarbeten kommer att ske punktligt till det kinesiska nyåret.

I detta syfte omarbetades varumärkeskonceptet för Demae Ramen-produkter, och Nissins leveranspojke blev till centralt reklambudskap. Precis som forna dagars leveranspojkar förser därför Nissin snabbt och enkelt dagens hungriga konsumenter med en varm måltid. Utöver webbplatsen ska även de sociala mediekanalerna få en makeover och kompletteras med mer information, exempelvis receptförslag och historiska fakta. Dessa åtgärder ska i synnerhet riktas mot millenniegenerationen, par samt familjer. "Med Demae Ramen möter vi den stigande efterfrågan på omväxling inom matlagning i hemmet", säger Olaf Büttner, verkställande direktör för Tyskland och Europa. "Den ihållande efterfrågan som skapats av det vi numera kallar 'det nya normala" använder vi för åtgärder som säkerställer att denna trend håller i sig även i framtiden."

"Nylanseringen av Demae Ramen visar att vi kontinuerligt förmår uppfinna våra produkter på nytt i syfte att kunna erbjuda våra konsumenter en optimal och genuint asiatisk smakupplevelse", förklarar Tomomitsu Taue, verkställande direktör på Nissin Foods Europe. "Med våra produkter och åtgärder förenar vi tradition och innovation. Våra rötter är lika viktiga för oss som kontinuerlig utveckling."

Mer information om Nissin Foods och nylanseringen av Demae Ramen finns på webbplatsen samt på Nissins sociala mediekanaler: Instagram och Facebook.

Demae Ramen-nudlar finns att köpa i följande smaker från och med oktober 2021:

Demae Ramen (rek. cirkapris 8,95 SEK)

- Chicken

- Beef

- Sesame - Spicy

- Shrimp

- Miso

Om Nissin

Grundaren av Nissin Foods Group, Momofuku Ando, uppfann år 1958 världens första snabbnudlar, "Chicken Ramen", i Japan. Nissins produkter säljs idag i mer än 100 länder världen över. Med sina rätter är Nissin Food Products Co. Ltd. marknadsledande i Japan inom kategorin snabbnudlar, samt innehar även stora marknadsandelar i många andra länder.

Nissin Foods Group har som mål att genom sina produkter bereda konsumenterna glädje och njutning i vardagen, samt grundat i självbilden som "Earth Food Creator" även berika matkulturen globalt genom sina japanska influenser.

[1] Källa: Nielsen, Snabbnudelmarknaden, Tyskland; Frankrike; Storbritannien; Schweiz; Sverige, försäljning i antal, MAT för mars 2021 (april 2020 - mars 2021).

