NYSE Group, Inc. kiest TRAFiX LLC als Options Technology Solution

NEW YORK, 21 juli 2021 /PRNewswire/ -- TRAFiX LLC, een wereldwijd FinTech-bedrijf en marktleider in broker-neutrale handelssystemen, en NYSE Group, Inc., die 's werelds grootste effectenbeurs exploiteert, hebben een meerjarige overeenkomst bereikt waarin TRAFiX NYSE American Options en NYSE Arca Options Floor Brokers en hun respectieve klanten via TRAFiX's advanced options Order Management System en/of wereldwijde FIX-netwerk naadloze, elektronische integratie met NYSE Pillar zullen bieden.

"Naast superieure prestaties en determinisme zal NYSE Pillar de marktdeelnemers van NYSE American Options en NYSE Arca Options een open architectuurplatform bieden waarvan we verheugd zijn dat TRAFiX het toonaangevende orderbeheersysteem voor Floor Brokers is", aldus Ivan Brown, Hoofd Options & Business Development voor de NYSE Group. "Als de belangrijkste beursoperator voor open-outcry handelsvloeren, erkent de NYSE de fundamentele waarde van het samenbrengen van mens en technologie om de beste institutionele behoeften te vervullen, en TRAFiX, met zijn bewezen staat van dienst in het bieden van flexibiliteit en realtime oplossingen, is een natuurlijke samenwerkingspartner om onze doorlopende inspanningen te ondersteunen om de open-outcry-ervaring op de NYSE-optiemarkten te verbeteren."

"Bij TRAFiX zijn we verheugd om met NYSE aan zo'n cruciaal project samen te werken en we zijn verheugd om de NYSE American Options en Arca Options Floor Brokers te voorzien van onze geavanceerde handelstechnologie. Dit is het hoogtepunt van uitgebreide inspanningen van zowel NYSE als TRAFiX om de meest efficiënte handelsoplossingen te identificeren en aan de eindgebruikers te leveren", aldus Michael Ottrando, Managing Director en Global Head of Sales voor TRAFiX. "De integratie tussen de TRAFiX- en NYSE Pillar-platforms stelt gebruikers in staat om een naadloze, elektronische open outcry-workflow te realiseren met een volledig compatibel en geavanceerd, broker-neutraal orderbeheersysteem en een wereldwijd FIX-netwerk."

Walter Fitzgerald, CEO van TRAFiX zei: "We kijken ernaar uit om onze elektronische handelsoplossingen en wereldwijde FIX-netwerk in te zetten om de Floor Brokers en klanten van de NYSE Group te ondersteunen. Onze samenwerking benadrukt onze standvastigheid om onze groeistrategie zowel nationaal als internationaal uit te voeren. TRAFiX kijkt uit naar een sterke werkrelatie met de NYSE Group."

Over TRAFiX:

TRAFiX is een broker onafhankelijk, wereldwijd FinTech-bedrijf dat innovatieve oplossingen voor order- en uitvoeringsbeheer, realtime FIX-connectiviteit en genormaliseerde API-interfaces biedt om te voldoen aan de functionele en wettelijke vereisten van de financiële dienstverlening. Ons schaalbare product is speciaal ontworpen om gebruik te maken van de nieuwste verbeteringen in softwareontwikkeling en bedrijfsarchitectuur om de groeiende uitdagingen van de hedendaagse handelsgemeenschap op te lossen. Onze open architectuur ondersteunt momenteel elektronische aandelen-, optie- en complexe optiehandel en maakt de voortdurende toevoeging van activaklassen mogelijk. Het TRAFiX-team heeft tientallen jaren ervaring en is bijzonder gefocust op het ontwerpen van superieure applicaties die in het technologische ecosysteem van onze klanten integreren en die de totale eigendomskosten verlagen.

SOURCE TRAFiX LLC