O ano só começa após o Carnaval. Será mesmo?

De acordo com André Campanhã – Life Coach, Educador Físico e Palestrante do APEX NID LEADER: "O ano começa no dia primeiro de janeiro. Esse tema não deixa de ser uma crença popular, em que estamos acostumados a ouvir que o ano começa depois do carnaval. As pessoas acreditam que seja assim, e acabam fortalecendo esta cultura. Se você pensa dessa forma, está na hora de rever suas crenças. Com planejamento, muitas coisas acontecem antes do carnaval."