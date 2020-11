O aplicativo de comunicação móvel Eyecon está disponível na AppGallery

O Eyecon tem identificador do autor da chamada e discador exclusivos, permitindo que os usuários vejam a foto do autor da chamada, criando um modo prático, amigável e visualmente atraente para as pessoas se comunicarem. O aplicativo analisa a atividade de cada usuário e oferece recursos personalizados para tornar suas interações móveis mais eficientes. O algoritmo do Eyecon combina usuários e metadados para oferecer identificação visual completa e sem complicações do autor da chamada, discador e lista de endereços, diferenciando-se de outros aplicativos e criando uma experiência realmente única para seus usuários.

Atualmente utilizado por mais de 3 milhões de pessoas diariamente, os usuários do Eyecon agora podem aproveitar a versão premium gratuita por um mês.

O Eyecon está constantemente inovando novas maneiras de se comunicar e interagir com amigos e familiares. Com a inclusão do Toki, os usuários podem fazer chamadas no estilo "Walkie-Talkie" em todo o mundo. O aplicativo foi baixado mais de 45 milhões de vezes. A equipe do Eyecon pretende continuar revolucionando a forma como as pessoas se comunicam com seus contatos e tornar o Eyecon o aplicativo indispensável na AppGallery.

Suporte de tecnologia da Huawei

A Eyecon integrou sete kits Core da Huawei Mobile Services (HMS) com seu aplicativo, como uma prova de sua confiança na Huawei e na parceria. O Kit ML é um recurso de reconhecimento automático de voz (ASR, automatic speech recognition) pelo qual os usuários podem inserir uma pesquisa de contato falando o nome do contato desejado em voz alta em vez de digitar. Com o Huawei IAP os usuários podem comprar o Eyecon Premium que vem com proteção total contra spam, mais de 40 temas, mais fotos, suporte VIP e anúncios desabilitados. Outras integrações incluem o Kit Analytics, o Kit Conta, o kit Ads, o kit Push e muito mais.

"Nossa parceria com a Huawei foi uma combinação perfeita desde o primeiro dia. As sinergias entre a Huawei e a Eyecon são perfeitas e esperamos ter ainda muitos anos de colaboração", disse Yuval Samson, cofundador e COO da Eyecon.

AppGallery – Um dos três principais locais de comercialização de aplicativos do mundo.

Lançada em mais de 170 países e regiões, a AppGallery está comprometida em atender às necessidades diversificadas, ainda que focadas, dos seus 500 milhões de usuários ativos. O mercado de aplicativos procura ativamente fazer parcerias com desenvolvedores globais e locais para convidá-los a integrar a plataforma. Essa abordagem permite que a AppGallery continue sendo uma plataforma de distribuição de aplicativos aberta, inovadora e acessível a todos.

A AppGallery reconhece a importância e as contribuições de seus desenvolvedores e está empenhada no sucesso deles. A AppGallery oferece suporte operacional completo para desenvolvedores em todo o mundo, bem como várias iniciativas centradas no desenvolvedor, capacitando os desenvolvedores a inovar ainda mais no desenvolvimento de aplicativos.

Para obter mais informações, acesse o site Huawei Developer https://developer.huawei.com/consumer/en/ ou o Huawei Developer Forum https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home

FONTE AppGallery, Huawei

