O aplicativo de streaming de vídeo Uplive preenche a lacuna entre o salário e o entretenimento para os jovens brasileiros que ficam em casa.

A Uplive foi lançada no Brasil em maio de 2020. A renda per capita dos apresentadores aumentou acentuadamente em mais de 80% e a taxa de transmissão disparou 5 vezes. No Brasil, o número de apresentadores da Uplive aumentou em quase 10 mil. Muitos modelos e vendedores estão se tornando apresentadores afim de ganharem mais dinheiro estando em casa.

A Uplive está lançando um plano de recrutamento de apresentadores agora em 2021. Está oferecendo uma atraente política salarial e um treinamento gratuito para que as pessoas comuns se tornem apresentadores populares de uma maneira muito fácil. Veja Diana, por exemplo, ela era intérprete simultânea e perdeu o emprego durante a pandemia. Atualmente ela é apresentadora da Uplive e está ganhando mais de 20 mil reais por mês, duplicando sua renda anterior. Como podemos ver, a pandemia pode significar uma reviravolta para pessoas comuns.

Lançamento da Uplive no Brasil ajudará você a vencer na vida

A Uplive é uma plataforma de streaming ao vivo da Asia Innovation Group (AIG), uma empresa internacional fundada em 2013. Ela tem vários produtos sociais ao vivo, como o aplicativo de relacionamento em tempo real Lamour, o aplicativo para torcedores SuperFans e o aplicativo de bate-papo em tempo real Haya, entre outros. A maioria dos aplicativos são voltados para mercados emergentes globais.

Podemos ver um modelo de negócio muito simples que a AIG desenvolveu aumentando a base de usuários da Uplive e ajudando o Lamour, o SuperFans e o Haya a atrair mais tráfegos orgânicos, ao aproveitar as vantagens de ser pioneira. A matriz de produtos da AIG tem possibilidades ilimitadas no futuro.

A Uplive está se tornando popular desde 2016. Ela conta com comentários positivos e classificações super altas tanto no Google Play quanto na Apple Store. A Uplive está comprometida em criar um cenário altamente interativo como, por exemplo, a funcionalidade "doação de presentes virtuais", que permite aos fãs darem presentes aos apresentadores, uma forma eficaz de aumentar a taxa de retenção. Atualmente, a Uplive tem mais de 180 milhões de usuários em todo o mundo.

A missão da Uplive é auxiliar as pessoas do mundo todo a realizarem seus sonhos. A Uplive estendeu seu alcance para o mundo, incluindo locais como o Japão, o sudeste asiático, entre outros. Dispõe de vários apresentadores talentosos em todo o mundo. Ao continuar a alcançar as pessoas que podem criar conteúdos de alta qualidade, identificar conteúdos não qualificados por meio de tecnologia de IA e aprimorar a integração cultural, a Uplive está tentando fazer com que mais pessoas possam usá-la e apreciá-la.

As necessidades de entretenimento dos usuários se tornam mais diversificadas, como redes sociais, jogos, transmissões ao vivo, vídeos curto, etc. Essas necessidades não são independentes, mas também coincidem. Isso permite que a AIG obtenha tráfego orgânico combinando todos os elementos sociais juntos. Essa mudança também torna a Uplive um fantástico aplicativo social ao vivo.

Estilo dos apresentadores: de anônimo a um influenciador digital

Eliane é uma mãe solteira no Brasil de 20 anos. Por causa das dificuldades familiares, ela não teve escolha a não ser abandonar a escola para encontrar um emprego e ganhar dinheiro, mas ela ainda não consegue sustentar o bêbe e a sí mesmo totalmente.

Depois de ingressar na Uplive, ela se tornou uma apresentadora famosa da Uplive com um salário mensal de mais de 10 mil USD e uma legião de fãs.

De anônima a uma influencer digital, qual é a história dela?

O sonho de Eliane era se tornar uma blogueira no Instagram. Ela estava batalhando para ganhar dinheiro e só tinha tempo para postar no Instagram à noite. Em 2020, Eliane se tornou uma apresentadora na Uplive, tocando violão e cantando ao vivo. A talentosa Eliane ficou famosa muito rápido. Depois de um mês, comprou um celular novo usando o dinheiro que ganhou na Uplive.

Depois de se tornar uma influenciadora, ela espera ganhar ainda mais dinheiro e proporcionar uma vida melhor para sua filha, além disso, planeja voltar para a escola e terminar seus estudos.

Eliane é uma mulher forte, disse que nunca se arrependeu de ter se tornado uma apresentadora: "A Uplive me permite fazer muitos bons amigos aqui. Muitas pessoas como eu, e isso faz com que eu me sinta orgulhosa de mim mesma", disse Eliane.

Por que Eliane está indo tão longe? Digamos que Eliane é a garota que está disposta a tentar algo novo e agir imediatamente. Eliane saiu de sua zona de conforto e escolheu a Uplive para começar sua nova carreira, e que está fazendo seu sonho se tornar realidade.

Além das apresentadoras, a Uplive também tem muitos apresentadores excelentes do sexo masculino. Danilo (UpID: danilo91), um dos apresentadores mais famosos da Uplive no Brasil, ingressou na Uplive em dezembro de 2020. Ele recebeu mais de 500 mil moedas U (equivalem a 310 mil reais) em março passado e teve mais de 1 milhão de moedas U nos últimos 4 meses. Como Danilo disse: "A Uplive me dá a oportunidade de me mostrar para o mundo, estou tão feliz com isso".

Conclusão

A Uplive continuará a se aprimorar e a oferecer produtos sociais ao vivo muito criativos e inovadores para ajudar os usuários e apresentadores a realizarem seus sonhos. Como podemos ver, o futuro brilhante acabou de começar.

Se quiser participar da Uplive, inscreva-se on-line. É tudo grátis. A equipe oficial da Uplive lhe fornecerá suporte profissional e treinamentos. A alta comissão é sem dúvida o maior atrativo de todos!

Assim como o slogan da Uplive "live it up" (ou "viva intensamente", em tradução livre) durante esses dias complicados, devemos enfrentar a realidade e mudar a situação difícil. A pandemia é uma pedra no caminho, mas podemos encontrar uma luz no fim do túnel. Entre para a Uplive agora e vença na vida.

