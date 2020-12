O aplicativo IX Social torna o trading acessível a todos

LONDRES, 1 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A adoção da Internet mais do que dobrou globalmente desde 2010 e, como tal, em uma tentativa de tornar o trading acessível a todos, a INFINOX Capital, uma corretora líder de trading de CFD (Contrato por diferença) com presença internacional e experiência de mercado, lançou recentemente seu aplicativo móvel IX Social.

Referindo-se ao relatório da PwCEntertainment & Media Outlook 2020-2024, Jay Mawji, diretor administrativo da INFINOX Capital, afirma que o acesso à Internet por smartphone está aumentando à medida que cada vez mais consumidores são capazes de acessar a Internet em seus dispositivos móveis. "Considerando que este é o maior dispositivo único que contribui para o uso de dados pelo consumidor, os corretores devem buscar tecnologia para garantir que o trading seja acessível aos traders em qualquer lugar e a qualquer momento, o que significa colocar o poder do trading na palma de suas mãos."

"O IX Social oferece aos clientes a funcionalidade interativa para a trading social, conferir o que outros traders estão fazendo, e acompanhá-los e interagir com eles", explica ele. "O trading pode ser um lugar solitário, e o método de trading social permite que os clientes se conectem com outros traders bem-sucedidos e lucrativos, e quase imitem seu estilo e estratégias de trading. Além disso, após seguir um certo trader, os clientes podem enviar notificações cada vez que o trader que seguem realiza um trade."

Mawji atribui a funcionalidade do IX Social às plataformas de mídia social, como o Instagram, que permite aos clientes 'curtir' certos trades dos traders que seguem, chegando até a comentar sobre eles e conversar sobre por que um trading específico foi escolhido. Além de apenas negociar no aplicativo, o IX Social também incorpora funcionalidades de grupos comunitários, onde os traders podem criar subcomunidades para compartilhar informações, criar um portal de educação ou até mesmo negociar como amigos. Além disso, ela permite que os clientes compartilhem suas negociações e o motivo pelo qual foram escolhidos.

Isso leva à ideia de o aplicativo não apenas tornar o trading acessível, mas também preencher a lacuna de educação e fornecer aos traders em potencial o conhecimento para tomar decisões informadas em negociações futuras. Embora a educação em trading geralmente seja aprendida com o tempo, a ideia por trás do trading social é ser uma forma de acelerar o processo, muitas vezes demorado.

Ainda que existam outros aplicativos do gênero no mercado, o que destaca o IX Social de seus concorrentes é duplo, o primeiro sendo um elemento mais social do que os outros, bem como a presença física da corretora por trás do aplicativo.

"Embora a INFINOX Capital seja uma grande organização com representação global, ainda afirmamos que operamos como uma pequena organização, com a capacidade de conversar com os funcionários da INFINOX Capital a qualquer momento", observa Mawji. "Entendemos que qualquer transação financeira envolve o dinheiro do cliente e, ao dar uma cara a uma indústria sem rosto, você ganha confiança, segurança e apoio."

A INFINOX Capital controla os provedores que usam o aplicativo, garantindo que atendam a determinados critérios antes de oferecer estratégias ou compartilhar ideias de trading com os usuários. Isso adiciona um elemento de segurança ao saber que os provedores com os quais os usuários estão se comunicando e interagindo são de fato reais, íntegros e corretores de trading experientes. Além disso, os fornecedores influentes que satisfazem certos critérios também têm a capacidade de receber um adiantamento com base em seus seguidores, engajamento e consultoria de trading de qualidade bem-sucedido oferecido a outros.

Com o cenário global sendo impulsionado para a adoção de meios digitais, é chegada a hora de a indústria de trading seguir o exemplo. E com o IX Social, o momento para os traders em potencial colherem os frutos do trading é agora.

O IX Social é gratuito para usuários e está disponível nas plataformas iOS e Android. Para obter mais informações, acesse www.infinox.com

FONTE INFINOX Capital

