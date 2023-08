O Bata Group Group Celebra o Dia do Fundador: Um Dia Global para Recordar e Retribuir

LAUSANNE, Suíça, 31 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- O Bata Group, a renomada marca de calçados com uma rica herança, tem o prazer de anunciar a próxima celebração do seu Dia Anual do Fundador em 21 de Setembro de 2023. Este evento global comemora a notável jornada do Bata e reúne funcionários, clientes e comunidades em todo o mundo para abraçar o espírito de unidade.

Bata Group announces its global partnership with SOS Children’s Villages

O Dia do Fundador tem um significado imenso para o Bata, pois marca o aniversário do estabelecimento da empresa em 1894 pelos visionários irmãos Bata, Thomas, Anna e Anthony. A sua ambição, inovação e compromisso com a filantropia lançaram as bases para que o Bata se tornasse um líder global na indústria do calçado.

No cerne do Dia do Fundador está um dos valores-chave do Bata, Melhorar Vidas. Através do Programa Infantil Bata (BCP), a empresa concentra-se em ajudar as crianças a alcançarem seu potencial, em parceria com as pessoas e instituições locais. Desde 2011, o programa beneficiou mais de 400.000 crianças na comunidade onde a empresa opera.

o longo do mês de Setembro, os funcionários do Bata em todo o mundo são incentivados a participar nas iniciativas de voluntariado do Bata Children's Program (BCP) para se envolverem com as comunidades locais e impactar positivamente as vidas das crianças. O objetivo do Dia do Fundador é promover um senso de união, honrar a história e as conquistas da empresa e fazer a diferença.

Nesta ocasião, o Bata tem o prazer de anunciar a sua parceria global com a SOS Children's Villages International, a maior organização do mundo focada em garantir que crianças e jovens sem cuidados parentais ou em risco de perdê-los cresçam com os cuidados, relacionamentos e apoio de que necessitam para se tornarem a si mesmos mais fortes. Essa colaboração é uma oportunidade para o Bata fortalecer ainda mais seus esforços em apoiar e capacitar os jovens.

Sandeep Kataria CEO do Bata Group, expressou o seu entusiasmo pelo Dia do Fundador, afirmando: "O Dia do Fundador é uma ocasião especial para refletirmos sobre a nossa jornada, celebrarmos os nossos valores e retribuirmos às comunidades que nos apoiaram ao longo dos anos. O Programa Infantil Bata é uma prova do nosso compromisso em promover mudanças positivas. Estamos ansiosos pelas incríveis possibilidades que esta parceria trará. Ao combinar nossos recursos, expertise e paixão pela responsabilidade social, podemos criar impactos duradouros. "

O Bata Group convida os seus stakeholders globais, incluindo colaboradores, clientes e membros da comunidade, a juntarem-se à celebração do Dia do Fundador e a participarem nos vários eventos e iniciativas ao longo de Setembro.

